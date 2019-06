»Han er smurt helt ind i blod. På arme, ben, hænder og ansigt. Så spørger han, om jeg vil se det. Han siger, han har slået en kvinde ihjel, fordi hun ikke skulle sladre om, at han har voldtaget hende.«

Sådan lyder det tirsdag i vidneskranken fra den nu tidligere kæreste til den 28-årige mand fra Hadsund, som ved Retten i Aalborg er tiltalt for at have dræbt og delvis parteret en 40-årig kvinde natten til den 11. november i fjor.

Den nu tidligere kæreste sov i den tiltaltes lejlighed i Nørregade i Hadsund sammen med hans to mindreårige børn, mens han ude i værksteds-delen af garagen angiveligt dræbte og parterede den 40-årige viborgensiske kvinde, som han tilfældigt havde mødt på værtshuset Jagtstuen et par timer forinden.

På et tidspunkt bliver hun ringet op af den tiltalte ude fra garagen. Han fortæller hende, at der er sket noget forfærdeligt, og at hun jo kan komme ud og se.

Hun går ud, og det er her, hun til sin forfærdelse ser sin kæreste smurt helt ind i blod.

»Han virker til at være helt normal. Hvilket jeg ikke forstår noget af. Det er så mærkeligt. Jeg kan bare huske, at jeg spurgte ham, hvorfor han havde slået hende ihjel,« siger hun.

Og fortsætter:

»Han spørger mig så, om jeg vil se kvinden, han har slået ihjel. Og om jeg vil hjælpe med at partere hende. Han spørger, om jeg gider at hente hans bilnøgle, så han kan køre hende væk i traileren. Han siger det ikke sådan direkte, men jeg tror, hans plan var at køre hende på lossepladsen,« siger ekskæresten med en lille spæd stemme.

I sin forklaring i vidneskranken har hun også fortalt, at den tiltalte, som er dygtig til at tegne, bl.a. har lavet en illustration, hvor en af hendes ekskærester står med et afhugget hovedet fra en anden af hendes ekskærester.

Her ses scener fra det afspærrede område i Hadsund Vis mere

Hun er det første af en række vidner, der skal føres i den uhyggelige sag, som kører over tre dage.

Den 28-årige drabstiltalte nordjyde har tidligere i dag afgivet forklaring. Han nægter sig skyldig i manddrab, ligesom han nægter at have påbegyndte partering af liget.

Han begrunder benægtelsen med, at han intet kan huske om, hvad der skete i timerne, fra han mødte den 40-årige kvinde på værtshuset, til han nogle timer senere blev anholdt på gerningsstedet ved sit hjem.

Sagen fortsætter tirsdag eftermiddag med flere vidner.