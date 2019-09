En 36-årig mand fra Aarhus V tog ikke bare livet af sin 30-årige ekskone ved på bestialsk vis at tildele hende adskillige knivstik på overkroppen, i armene og i benene.

Han fotograferede også den stærkt blødende og døende kvinde med sin mobiltelefon og sendte fem gange efter hinanden to forskellige billeder, som viste ekskonen i de sidste minutter, inden hun åndede ud.

Det voldsomme knivdrab og den efterfølgende ydmygelse og krænkelse af kvinden både før og efter, hun var afgået ved døden, skete i en lejlighed på Vilhelm Bergsøes Vej i Aarhus den 9. september i fjor.

Som medfølgende tekst til de bestialske og hånende fotos skrev den 36-årige nu drabstiltalte mand til modtagerne:

'Har slået horeungen ihjel – endeligt.'

Og: 'Broder har slået horeungen ihjel – tager til politiet – overgiver mig.'

Billederne og den medfølgende tekst blev sendt via Messenger.

Det uhyggelige forløb op til, under og efter knivdrabet på den 30-årige kvinde og ekskone til den 36-årige fremgår af sagens anklageskrift, som B.T. har fået aktindsigt i hos Østjyllands Politi.

Den tiltalte mand, som har sin familie og bopæl, men ikke sit statsborgerskab i Danmark, skal netop på årsdagen for drabet, mandag i næste uge, sidde på anklagebænken i et nævningeting ved Retten i Aarhus i sagen.

Hvis han bliver kendt skyldig, vil anklagemyndigheden gå efter at få ham udvist af Danmark med indrejseforbud efter afsonet fængselsstraf.

Den 36-årige mand, som dagen efter anholdelsen blev fremstillet i grundlovsforhør, nægter sig skyldig i manddrab.

Ud over tiltalen for at have begået drab samt for at have fotograferet og videresendt fotos af offeret, er manden også tiltalt for almindelig vold, idet han tre dage før kvindens død ifølge anklageskriftet slog hende gentagne gange med knytnæve.