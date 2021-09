Få måneder inden drabet ved Jydsk Væddeløbsbane sidste år i Aarhus blev den drabstiltalte kontaktet af Politiets Efterretningstjeneste (PET), fordi politiet havde fået information om, at nogen ville slå ham ihjel.

Det kom frem under det første retsmøde i sagen, hvor en 42-årig mand er tiltalt for at have skudt og dræbt den 25-årige rapper Abukar Hassan Ali under en planlagt hashhandel, som pludselig udviklede sig til en kaotisk skudveksling 22. juli sidste år.

Den 42-årige mand, som i retten afslørede, at han har ernæret sig som hashhandler i København, erkendte i retten, at han havde affyret flere skud, hvoraf det ene formentligt ramte den dræbte i brystet. Men der er uenighed om, hvorvidt det var i selvforsvar eller med vilje.

Hans forsvarsadvokat mener, at han handlede i nødværge, mens anklagemyndigheden mener, at det var med vilje.

Specialanklager Birgitte Ernst spurgte blandt andet ind til, hvorfor den 42-årige havde en ladt pistol på sig, når han, som han forklarede i retten, ikke regnede med, at der ville ske noget uventet under handlen med de 50 kilo hash, som han skulle købe af den dræbte.

»Det gjorde jeg, fordi jeg var blevet opsøgt af politiet, som sagde, at der var nogle, der ville slå mig ihjel,« forklarede han i retten.

Det skulle de angiveligt have gjort to til tre måneder inden drabet ved væddeløbsbanen, forklarede han.

»Der var nogen, som var hyret til at slå mig ihjel.«

»Politiet kom hjem til mig flere gange, og i den forbindelse købte jeg en skudsikker bil, men det havde de fundet ud af, og så skulle jeg bombes i stedet,« forklarede han, at politiet havde sagt til ham.

Derfor blev han også i en periode overvåget i sit hjem af politiet sammen med PET. Det blev der vist et billede af i retten, hvor den tiltalte for første gang blev bekendt med overvågningen.

Det er et noget mudret billede, som der blev tegnet i retten af, hvem der først eskalerede konflikten.

Ifølge den 42-årige skød han først, da den dræbte og hans medsvorne, som også er tiltalt i sagen, begyndte at skyde, men hans forklaring har vi endnu ikke hørt. Den bliver fremlagt torsdag.

Senere i sagen skal en repræsentant fra Københavns Politi ligeledes vidne og kaste lys over videoovervågningen og den trussel, som den 42-årige angiveligt har haft hængende over hovedet.