Han var naiv og forblændet af hurtige penge.

Det var årsagen til, at en i dag 25-årig ung mand sagde ja til en opgave, der gik ud på at anskaffe en lejlighed til en svensk mand på Christianshavn tilbage i slutningen af november 2021.

Sådan lyder påstanden fra den 25-årige mands forsvarer, Helene Lindberg Brædder torsdag i Københavns Byret.

I dag sidder han tiltalt for drab, for anklagemyndigheden mener, at den svenske mand, som blev indkvarteret i lejligheden på Christianshavn, var en lejemorder, der 2. december 2021 likviderede et medlem af banden NNV på Sorgenfrigade på Nørrebro.

Derfor sidder den i dag 25-årige mand tiltalt for drabet sammen med den svenske formodede lejemorder og tre andre danske mænd.

De nægter sig alle skyldige.

Ifølge anklageskriftet var den 25-åriges rolle i planlægningen af drabet at skaffe en lejlighed til lejemorderen, som han også købte mad og en smule tøj til.

Men den danske mand med de marokkanske rødder var ikke klar over, at der var planer om et drab, da han installerede den svenske mand i en lejlighed på Christianshavn.

Det påstod den 25-åriges advokat, Helene Lindberg Brædder, i retten torsdag.

Hun vil have sin klient frifundet, fordi han ikke var klar over, hvad den svenske mands ærinde var i Danmark.

'Jeg vidste ikke, at det var til et dyr.' skulle den 25-årige have udtalt om den svenske mand til sin forsvarsadvokat, da de mødtes første gang.

Forsvarsadvokaten mindede også sagens nævninge om, at den 25-årige flere gange er blevet stærkt følelsesmæssigt påvirket ved tidligere retsmøder, blandt andet da videomateriale fra likvideringen blev afspillet, og da den afdødes mor viste sig i retten.

»Det vi så, ærede nævninge, var ægte tårer,« sagde Helene Lindberg Brædder, der også redegjorde for den 25-åriges vej ind i kriminalitet.

Han havde siden 2020 udført mindre opgaver med at transportere penge for et hashnetværk.

På det tidspunkt var han studerende og manglede penge. Der var altså ikke tale om en vanekriminel, lød det fra forsvareren.

For eksempel ville den 25-årige ikke transportere eller sælge hash, for der gik hans grænse.

»Man kan ikke reparere på et drab med et justitsmord,« gentog den 25-åriges forsvarer flere gange under sin afsluttende procedure.

Hashnetværket, som den 25-årige arbejdede for, styres af en dansk mand, der menes at opholde sig i Marokko og som går under navnet 'Grækeren'.

Men 'Grækeren' er ifølge anklagemyndigheden også skyldig i mere alvorlig kriminalitet, for det var ham, der planlagde og orkestrerede likvideringen på Sorgenfrigade på Nørrebro 2. december 2021.

Den 25-årige har, som den eneste af de tiltalte, bekræftet, at han kender 'Grækeren', der kommunikerede med ham og to af de medtiltalte under navnet 'RW' på en krypteret tjeneste.

Der falder dom i sagen 9. juni.

