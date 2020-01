Tiltalt mor turde ikke sige noget til nogen, efter at hun opdagede, at manden gjorde skade på parrets datter.

En 24-årig kvinde overraskede i marts sidste år sin mand, der havde hårdt fat om parrets nyfødte pige på en stue på Herlev Hospital.

Det fortæller hun fredag i Retten i Glostrup, hvor hun sammen med manden er tiltalt for at have dræbt pigen, der blot blev halvanden måned.

Kvinden havde kortvarigt forladt stuen, men da hun kom tilbage, så hun sin mand stå inde over kuvøsen, hvor den lille pige lå.

- Han pressede med tommelfingrene på brystet. Jeg hører ikke en lyd fra pigen. Der var ingenting. Der var ikke nogen, der græd. Der var ingen gråd. Der var ikke noget overhovedet.

- Så begyndte han at true med, at han ville henrette min familie, lyder det fra den grådkvalte kvinde.

Anklager Morten Frederiksen undrer sig over, at kvinden ikke råbte op, da hun opdagede, hvad hendes mand var i gang med om eftermiddagen den 26. marts.

- Jeg var i chok. Han begyndte at sige, at jeg ikke skulle sige noget, og så begyndte han at true mig og min familie.

- Hans familie har mange kontakter hos myndighederne i Irak, forklarer kvinden.

Manden er dansk statsborger, men af irakisk herkomst. Kvinden taler ikke dansk. Efter hændelsen 26. marts havde kvinden flere samtaler med sundhedspersonalet og en tolk.

Morten Frederiksen vil gerne vide, hvorfor hun ikke sagde noget om, hvad hendes mand var i færd med.

- Jeg var bange og turde ikke sige noget, lyder det.

Det er tidligere fredag kommet frem, at pigen var uønsket, fordi manden allerede havde to døtre fra et andet forhold.

Pigen fik i alt 31 brud på ribbenene og et kraniebrud, der medførte sammenklapning af lungerne, iltmangel samt svære hjerneskader.

Ifølge anklagemyndigheden begyndte mishandlingen mod pigen samme dag, som hun blev født 4. marts sidste år. Det er anklagerens påstand, at forældrene slog pigen ihjel i forening.

Pigen endte med at dø den 25. april.

Både manden og kvinden nægter sig skyldige. Efter planen skal manden afhøres på mandag, når sagen fortsætter.

Der er afsat seks og en halv retsdag til sagen.

/ritzau/