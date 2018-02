En tiltalt siger, han fik blackout, da han fandt døende mand. I stedet for at ringe 112 filmede han manden.

København. En 31-årig mand har mandag ved Københavns Byret svært ved at forklare, hvorfor hans hænder og overkrop var smurt ind i blod en majaften sidste år.

Blodet stammede fra en 70-årig revisor, som var blevet dræbt af 52 knivstik på en erhvervsejendom på Østerbro i København.

Den 31-årige blev tiltalt for drabet, men han nægter at have dræbt revisoren. Men han forklarer, at han var den første, der fandt manden, efter at han var blevet overfaldet.

- Jeg ser, at der er noget, der skinner på gulvet. Det er blod. Jeg går ind på et kontor og ser, at han ligger med blod over det hele.

- Jeg forsøgte at standse blødningerne, og jeg spurgte ham, hvem der havde gjort det, men han sagde ikke noget. Jeg spurgte, hvor hans telefon var, for jeg ville ringe efter en ambulance, men så fik jeg et blackout, og jeg fik ikke ringet.

- Pludselig går det op for mig, at jeg har blod på hænderne og på kroppen, og så går jeg i panik, forklarer den tiltalte.

Han har på et tidspunkt arbejdet som rengøringsassistent på erhvervsejendommen. Senere fik han et bijob hos revisoren i samme bygning.

Under politiets fortsatte efterforskning gjorde man et uhyggeligt fund.

På offerets mobiltelefon fandt politiet optagelser, hvor gerningsmanden havde filmet manden, mens han lå på gulvet, hårdt såret og døende af adskillige knivstik.

- Jeg tager hen til din familie nu. Der er så... Har du noget, du vil fortælle dem? Sig nu noget. Jeg har ringet op. Kom nu, kom nu, kom nu, siger gerningsmanden på engelsk til sit offer.

Offeret manglede sin pung og mobiltelefon, da han blev fundet, og optagelsen blev først fundet i september.

I retten mandag vil anklager Søren Harbo vide, om den tiltalte kan huske videoen.

- Jeg havde glemt det, men da min advokat viste mig den i september, kunne jeg godt huske den.

- Han skulle sige noget. Jeg handlede også lidt ud fra traditionerne i mit hjemland i Cameroun, at du skal tænke på familien. Jeg ville få ham til at sige noget, men det gjorde han ikke. Han var også helt udmattet, fordi han havde mistet en masse blod, siger den tiltalte.

Overvågningsvideo uden for ejendommen inden gerningstidspunktet viser, hvordan den tiltalte først har lange bukser på.

En anden video efter gerningstidspunktet viser dog, hvordan han pludselig er i shorts med to sorte plastiksække i hænderne.

Drabet fandt sted 24. maj, men først 7. juni blev manden anholdt og sigtet for drabet.

Senere mandag skal den dræbtes kæreste vidne.

Der ventes dom 23. marts.

/ritzau/