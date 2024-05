Drabstiltalt har afvist at medvirke i rekonstruktion af ulykke, han hævder, Mia Skadhauge Stevn var udsat for.

38-årige Thomas Thomsen, der hævder at Mia Skadhauge Stevn omkom ved en faldulykke i skoven, har ikke ønsket at medvirke i en rekonstruktion.

Det er mandag kommet frem under de afsluttende bemærkninger fra specialanklager Emil Stenbygaard i ankesagen ved Vestre Landsret i Viborg.

- En rekonstruktion havde givet den tiltalte mulighed for at vise, hvad der skete set med den tiltaltes øjne.

- At han ikke vil medvirke til det, er for mig endnu et tegn på en meget utroværdig forklaring, siger anklageren til Ritzau.

Thomas Thomsen blev sidste år dømt i Retten i Aalborg for drab, voldtægtsforsøg og partering af liget.

Han ankede øjeblikkeligt dommen til landsretten, hvor han vil frifindes for drab og anklagen om voldtægt.

Den tiltalte har i både byretten og i landsretten forklaret, at han samlede Mia Skadhauge Stevn op ved Vesterbro i Aalborg.

De udviklede, ifølge den tiltalte, en seksuel relation i bilen og besluttede sig for at have sex i et skovområde ved Hammer Bakker.

Men den 22-årige sygeplejerskestuderende faldt under gåturen fra bilen og ud i skovområdet.

Hendes taskerem satte sig fast i noget på skovbunden, og hendes hoved gav et unaturligt ryk, har den tiltalte forklaret.

Mia Skadhauge Stevn blev ifølge den tiltalte dødeligt kvæstet og udåndede kort tid efter i bilen.

Da den 38-årige afviste at medvirke til en rekonstruktion, skete det efter råd fra den daværende beskikkede forsvarsadvokat.

Det oplyser den tiltaltes nuværende forsvarsadvokat, Mette Grith Stage.

Det var dog ikke nødvendigvis dårlig rådgivning, siger hun.

- Det er svært at ramme 100 procent, hvad der skete, med en rekonstruktion. I nogle tilfælde kan en rekonstruktion vise sig at være misvisende, siger Mette Grith Stage.

Hun argumenterede mandag under sine afsluttende bemærkninger i landsretten for, at Thomas Thomsen skal frifindes for drab og voldtægt.

Der er ikke tekniske beviser, der understøtter anklagerne, lød det fra advokaten.

Hun erkendte dog, at det kan være svært at fatte sympati for den tiltalte, der har erkendt at have parteret og opløst liget.

- Selv jeg som forsvarer synes, at det, min klient har gjort mod Mias lig, er fuldstændigt forfærdeligt.

- Men den manglende sympati er man nødt til at abstrahere fra. Sagen må alene afgøres på de beviser, der er fremlagt i landsretten, sagde hun.

Landsretten afgør skyldsspørgsmålet onsdag formiddag.

/ritzau/