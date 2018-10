Den 37-årige tidligere Banditos-rocker, som er tiltalt for fra klos hold at have skudt og dræbt en 30-årig mand med et pistolskud direkte gennem højre øje, er torsdag eftermiddag mod sin vilje blevet ført ud af nævningesalen i Retten i Randers, mens en af hans to medtiltalte, en 19-årig mand, afgiver forklaring.

Det skyldes, at den 19-årige ifølge sin forsvarer Peter Secher er bange for den drabstiltale og derfor ikke vil være i stand til at svare fyldestgørende på spørgsmål i vidneskranken, hvis den drabstiltalte er i samme lokale.

“Min klient har set en mand blive likvideret lige for øjnene af sig. Han er bange,” sagde Peter Secher som en del af sin begrundelse for begæringen om at få den 37-årige ført ud af retslokalet.

En begæring som retten altså har valgt at følge.

Det kyniske drab blev begået sent om aftenen på parkeringspladsen foran Randers Regnskov den 22. december sidste år.

Det dræbende skud blev affyret fra meget tæt hold med en halvautomatisk Glock 9 millimeter pistol. Baggrunden var angiveligt et opgør om en narkogæld på cirka 35.000 kroner, som den 19-årige skyldte til en anden gruppering.

Den 19-årige, som i sagen er tiltalt for våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder, brugstyveri og tyveri, forklarer, at den drabstiltalte ikke ville lade ham slippe væk, efter drabet på den 30-årige mand var blevet begået.

“Jeg var skrækslagen for manden. Jeg kunne jo blive den næste i rækken, der ville blive skudt. Jeg har også overværet P. (den tredje og kvindelige tiltalte i sagen, red.) få tæsk af ham så mange gange,” siger han.

I det halvandet døgn, der gik, fra drabet blev begået foran Randers Regnskov til de tre tiltalte i sagen blev anholdt på motorvejen i en større politiaktion syd for den dansk-tyske grænse, kunne den 19-årige ikke få lov at gå. Kun da han i et par minutter på et tidspunkt skulle ud og hente kokain under flugten fra politiet, fremgår det af hans forklaring.

Den 37-årige drabstiltalte har tidligere i dag givet en helt anden version:

“Selvfølgelig er han ikke bange for mig,” sagde den stærkt ansigtstatoverede eks-rocker, som altså nægter at have truet den 19-årige.

Sagen fortsætter nu med flere afhøringer. Der er afsat i alt fem retsdage med dom den 7. december.