Politiet er torsdag massivt til stede i og omkring domhuset i Randers, hvor en 37-årig mand fra Aalborg er tiltalt for at have skudt og dræbt en 30-årig mand gennem højre øje fra klos hold.

Skuddrabet skete sent om aftenen den 22. december i fjor på p-pladsen foran Randers Regnskov. Her fandt en ung mand, som denne aften tilfældigvis var ude og spille Pokemon med sin mobiltelefon, liget af den 30-årige.

Da den stærkt tatoverede drabstiltalte mand blev ført gennem domhuset og op til retssalen på 1. sal, var hans arme og hænder fikseret tæt til kroppen med et kraftigt selebælte, der var sat uden på hans grå joggingtøj.

Desuden var han mandsopdækket af flere uniformerede betjente, som under sagen sidder lige bag de i alt tre tiltalte. Der er seks betjente i retslokalet. Den 37-årige nægter sig skyldig i manddrab.

»Min klient påstår sig frifundet, da han har handlet i lovligt nødværge,« meddelte den drabstiltaltes forsvarer, Bjørn Caning, som indledning til retsmødet.

Også en 39-årig kvinde og en 19-årig mand er tiltalt. Dog ikke for manddrab. De var begge på gerningsstedet og sammen med den drabstiltalte under den efterfølgende flugt.

De to er tiltalt for våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder, brugstyveri af en bil samt tyveri. Alle stole er besat i den store nævningeretssal i domhuset i Randers. Bl.a. nær familie til den 39-årige kvinde, som er mor til tre. Hun og den drabstiltalte havde et kortvarigt forhold i perioden op til drabet.

Når den 19-årige var med den skæbnesvangre aften, skyldes det ifølge den drabstiltalte, at den 19-årige havde en gæld på 35.000 kroner til en gruppe, som afpressede ham.

I vidneskranken siger den 37-årige tiltalte:

»Jeg synes, det er modbydeligt og ulækkert. Når man er 30 år, skal man altså ikke gå og true en dreng, der på det tidspunkt kun er 18 år. Så jeg sagde til ham, at hvis han (den nu 19-årige, red.) blev truet, skulle han bare komme til mig. Så jeg tilbød min hjælp og tog derfor med ned til Randers for at få tingene løst. Jeg kendte ikke de mennesker. Jeg var kun med for at hjælpe med at få løst problemet,« siger den drabstiltalte, som indtil 2013 var tilknyttet Bandidos.

I vidneskranken forklarer han videre, at han den pågældende aften steg ud af bilen, da han foran Randers Regnskov mødte den 30-årige, som han aldrig havde set før.

»Jeg går ham i møde og giver ham hånden. Jeg kan se, han er helt væk på kokain. Han vil ikke give mig hånden. Vi når slet ikke at drøfte noget. Han har den ene hånd bag på ryggen, og det ser ud, som om han vil trække noget frem. Jeg tænker: 'Han har et våben'. Og da jeg ikke har lyst til at ligge fem meter under jorden, handler jeg bare. Han står og puster sig op, går hen imod mig og bukker sig ind over mig. Og så skyder jeg ham i ansigtet. Det hele tager 30 sekunder,« forklarer han, mens tilhørerne i retssalen sidder helt ude på kanten af stolene.

De tre tiltalte blev to dage efter drabet anholdt i en stjålet bil på motorvejen ved Neumünster 100 km syd for den dansk-tyske grænse. Anholdelsen blev udført af tysk politis aktionsstyrke.

De tre tiltalte har siddet varetægtsfængslet siden anholdelsen.

Der er afsat fem retsdage til sagen med forventet dom 7. december.