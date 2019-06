Den 28-årige mand, som ved Retten i Aalborg er tiltalt for at have dræbt en 40-årig kvinde og forsøgt at partere liget, er stærkt fascineret af knive og våben i det hele taget.

Det fortæller han selv i vidneskranken som svar på anklager Mette Bendix' spørgsmål om de mange fund, der er gjort i hans værksted, garage og lejlighed i Nørregade i Hadsund.

Det var her, det skamferede lig af en 40-årig kvinde fra Viborg blev fundet i en tilsurret plastiksæk tidligt om morgenen den 11. november i fjor. Med den 28-årige mand i umiddelbar nærhed.

Han var da indsmurt i blod på begge arme og på overkroppen. Ved hans side lå der blandt andet to to fuksvanse, to hobbyknive, en nedstryger og en stor køkkenkniv.

I den efterfølgende ransagning fandt Nordjyllands Politi en del specielle knive - langt de fleste har han tilladelse til.

Blandt andet dem, han havde til at hænge og pryde væggen i sit soveværelse.

»Jeg har samlet på knive og våben gennem et års tid. Jeg er ikke lige sikker på, hvor mange jeg har. Over ti i hvert fald,« siger han.

»Jeg ved ikke præcist, hvad der har givet mig interessen, men jeg har i al fald været meget fascineret af den overlevelseskniv, som bliver brugt i Rambo-filmene. Jeg synes, knivene er flotte. De har haft betydning for noget. Jeg synes, det er spændende,« siger den tiltalte.

Han tilføjer, at han - når han hver anden weekend har sine to børn hos sig - tager knivene ned fra væggen og gemmer dem væk.

Den 28-årige klejnsmed fra Hadsund har fra naturens hånd et udseende med mange fælles træk med den livstidsdømte Peter Lundin.

Ved dagens retsmøde i Aalborg er den høje slanke nordjyde da også klædt helt i sort, fremstår med veltrimmet mørkt skæg og har sit lange sorte hår samlet i en hestehale.

Netop fællestrækkene med Peter Lundin har anklager Mette Bendix boret i, idet der under ransagningen af den tiltaltes lejlighed er blevet fundet et foto på hans gamle mobiltelefon, hvor han er malet i den ene side af ansigtet på samme måde, som Peter Lundin tidligere har gjort. Fotoet er fra 2014.

»Det var bare for sjov. Jeg var blevet lidt træt af, at nogle af kammeraterne sagde, jeg lignede ham, og så tog jeg det billede,« forklarer han.

I lejligheden blev der også fundet en bog, som Peter Lundin har skrevet.

»Den fik jeg af mine børns mor. Vi havde snakket om, hvad der mon foregik oppe i sådan en mands hoved,« siger han.

Under ransagningen af tiltaltes lejlighed har politiet også fundet en stor mængde håndtegninger, som den 28-årige har lavet i tidens løb. Blandt andet en, hvor der ses halshugning af en person.

»Det var bare for sjov. Der er ikke noget i det,« siger han.