En domstol i Nigeria har taget hul på en drabssag, hvor en dansk mand er tiltalt. Han nægter sig skyldig.

Lagos. En midaldrende dansk mand, der er tiltalt for at have slået sin hustru og fireårige datter ihjel i Nigeria, havde tidligere truet kvinden på livet.

Det forklarede familiens chauffør mandag i retten i Lagos, skriver flere nigerianske medier, heriblandt The Guardian.

En augustnat i 2017 bankede det pludselig på chaufførens dør.

- Jeg åbnede døren, og jeg så, at hun stod med datteren. Fruen sagde, at han ville dræbe hende, så hun ville gerne væk. Hun sagde, at deres ægteskab var ovre, lød det fra vidnet.

Den danske mand er anklaget for at have dræbt sin kone og deres datter den 5. april i år. Kvinden var musiker i Nigeria og underskrev sidste år en kontrakt med et pladeselskab.

Drabene fandt angiveligt sted i familiens hjem i Lagos, og danskeren blev kort efter fundet af ligene anholdt.

Da den danske mand den 11. april blev stillet for en dommer første gang, havde anklager Effiong Asuquo ifølge det nigerianske medie The Guardian følgende udlægning af, hvad der var sket i hjemmet:

- Den sigtede, der altid var oppe at toppes med sin kone, slog hendes hoved flere gange ind i en væg, så hun døde, og han forgiftede derefter sin datter.

- Han trak deres livløse kroppe hen til gashanen for at give det indtryk, at de blev kvalt på grund af et gaslæk.

Manden nægter sig skyldig.

Der har i forskellige medier været viderebragt flere modstridende oplysninger om både mandens nationalitet, datterens alder og hvorvidt der var tale om parrets fælles barn. Nogle har eksempelvis skrevet, at manden er hollænder.

Men den afdøde hustrus pladeselskab har i en pressemeddelelse adresseret forvirringen og slår fast, at der er tale om en dansk mand, der var far til parrets fælles datter på fire år.

Det ventes, at sagen fortsætter tirsdag. Det er uvist, hvornår der afsiges dom.

/ritzau/