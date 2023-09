»Jeg var der, men jeg fortalte dem ikke, at jeg var der.«

Sådan sagde den 20-årige drabstiltalte til en medindsat under sin varetægtsfængsling. Uvidende om, at hans fængselscelle blev aflyttet.

Aflytningen bliver tirsdag afspillet i Københavns Byret under afhøringen af den unge svensker, der sammen med en jævnaldrende kammerat er tiltalt for drabet på Salam Al-Jawahiri.

Et drab, der fandt sted en mørk februaraften i 2022. Midt på Vesterbro.

Når anklageren direkte spørger, om den 20-årige i samtalen henviser til drabet, kan han hverken svare ja eller nej. Han husker det ikke, fortæller han. Han erkender dog, at ham og fængselskammeraten tidligere har talt om sagen.

Både den 20-årige og den 21-årige medtiltalte nægter sig skyldige. Mens den 21-årige erkender, at han var til stede 4. februar 2022, da Salam Al-Jawahiri omkring klokken 20.34 blev skudt tre gange på Kaalundsgade, afviser den 20-årige i retten, at det samme var tilfældet for ham.

Episoden blev fanget af et overvågningskamera i en nærliggende slikbutik, og på videoen ser man tre personer komme gående. To i mørkt tøj. En i lyst.

Pludseligt falder personen i lyst tøj mod jorden. Man ser et lysglimt. Og så løber de andre.

Manden i lyst bliver liggende. Livløs.

Klokken 21.14 blev Salam Al-Jawahiri erklæret død på hospitalet. Han blev 36 år, var gift, havde børn og var allerede undsluppet døden en gang tidligere under en bandekonflikt.

Mens den 21-årige i retten har erkendt, at han er en af de mørkklædte mænd på videoen, har han afvist at kende den anden. Og tirsdag nægter den 20-årige da også pure, at det er ham, man kan se.

Nok var han sammen med Salam Al-Jawahiri og den 21-årige på drabsdagen. Faktisk helt frem til drabet, hvor trioen sammen var kørt i offerets bil til Vesterbro.

Men da skuddene lød stod den 20-årige ifølge eget udsagn stadig ved bilen. Han rullede en joint. Røg den. De andre var gået efter drikkevarer, da en mørkklædt person kom bagfra og affyrede skuddene, lyder forklaringen, der stemmer overens med det, den 21-årige fortalte i sidste uge.

»Jeg hørte bragene. Først et. Så var der pause, og så hørte jeg et enkelt smæld eller to, som kom umiddelbart efter hinanden. Jeg vidste godt, det var pistolskud. Jeg har hørt det en gang før, da jeg var lille,« forklarer den 20-årige i retten.

Efterfølgende løb han væk, forklarer han, og når anklageren spørger, hvorfor han ikke løb hen for at se, hvad der var sket, henviser han til skuddene.

»Hvem løber hen mod pistolskud?« spørger han.

Anklageren svarer:

»Det var der mange, der gjorde her …«

»Ikke mig,« fastslår han.

Mens adskillige personer ilede mod Salam Al-Jawahiri, der var ramt i både baghoved og balle, forsvandt den 20-årige væk fra stedet. På vejen mødte han ifølge eget udsagn den 21-årige, og sammen tog de en taxa væk.

»Den 21-årige kunne ikke få ordene ud. Han prøvede at sige noget, men han kunne ikke,« lyder svaret, da anklageren spørger, om den 20-årige forsøgte at opklare, hvad der var sket.

Efterfølgende tog de begge til Sverige. Den 20-årige fortæller, at han var i chok, så han husker ikke, om han fortalte nogen om episoden lige efter.

Den svenske bandefigur Salam Al-Jawahiri, 36, blev skudt ned og dræbt 4. februar 2022 på Vesterbro i København. Ifølge politiet i et opgør med fjender fra det svenske bandemiljø.

Sikkert er det, at han ikke har ønsket at udtale sig til politiet siden sin anholdelse senere samme måned. I retten forklarer han, at han alligevel ikke ville blive løsladt, hvis han talte.

»I antog helt fra starten, at det var os, der havde gjort det,« konstaterer han.

Tavsheden gjaldt dog ikke, da han efter flere måneder i isolation i fængslet kom i såkaldt fællesskab med en medindsat.

I retten fortæller den 20-årige, at de talte om hinandens sager, hvilket også fremgår af aflytningsmaterialet.

Eksempelvis kan man i en aflytning fra maj hører den 20-årige fortælle sin medindsatte, at han har talt med sin advokat.

Ifølge advokaten er der sket en udvikling i sagen, da en tredjemand, der tidligere har været sigtet og fængslet, har talt i retten. Her skulle han have »fortalt en historie«. Sagt, at både den 20-årige og den 21-årige var der på drabsaftenen.

Ifølge den 20-årige skal det blot forstås, som om han var i nærheden. Ikke at han var tilstede.

Den 20-årige nægter også at have været en del af en bande. Den såkaldte Imad-gruppe fra Malmø. Det er anklagerens påstand, at netop denne gruppe var i konflikt med Krocksbächsgrupperingen fra samme område. Og at Salam Al-Jawahiri skulle dræbes som led i konflikten.

Finder retten det bevist, at de to unge mænd dræbte den 36-årige som led i en konflikt, risikerer de tiltalte flere år bag tremmer end normalt, da anklageren har rejst tiltale efter den såkaldte bandeparagraf, der kan forhøje straffen.

