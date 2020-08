En 43-årig mand fra Korsør ændrede forklaring, da han fredag blev afhørt i retten om sin rolle i to bestialske drab på Vestsjælland.

Sammen med sin 35-årige ven er han tiltalt for 15 overtrædelser af straffeloven, herunder to drab, røveri, brandstiftelse og usømmelig omgang med lig.

I et grundlovsforhør afholdt for lukkede døre, har den 43-årige erkendt de faktiske forhold omkring to brutale drab på Vestsjælland. Siden har han trukket sin tilståelse tilbage.

Hans forsvarer fortalte tirsdag, at hans klient har afgivet forskellige forklaringer, hver gang han er blevet afhørt af politiet.

Sagen kort 20. april 2019 udbrød der brand hos møntsamleren Kiehn Georg Andersen i den sjællandske by Ruds Vedby. Fra hjemmet blev der stjålet tre jagtgeværer med ammunition og en større møntsamling til en ukendt værdi. Men møntsamleren selv var forsvundet. Geværerne blev fundet i en sø ved Blæsinge nær Slagelse, og ved en nærmere undersøgelse med hunde og dykkere fandt politiet også liget af møntsamleren. Obduktionen viste, at han var blevet trampet ihjel. Efterfølgende var liget blevet punkteret med en spids genstand og tynget ned med sten, placeret i hans T-shirt og bukser. Knap to måneder senere – om morgenen 16. juni – blev 80-årige Poul Frank Jørgensens dræbt i Vemmelev. Han fik et seks centimeter dybt snit i halsen, der skar den store halspulsåre over. Desuden blev han stukket 10 gange i ryggen med en eller flere knive. Huset blev efterfølgende stukket i brand. To mænd på 43 og 35 år er tiltalt for drabene, samt en stribe andre forhold som røveri, tyveri og ulovlig våbenbesiddelse.

»På det sidste har kommunikationen mellem min klient og jeg ikke været så tydelig, så det kan være, at der kommer andre forklaringer fra min klient her i retten.«

Den 43-årige ligner en viking med sit lange skæg og ansigtstattovering, men i retten er han iført en løs, lyseblå skjorte og pæne sorte bukser. Den 35-årige medtiltalte er hans bedste ven gennem mange år. Fredag sagde den 43-årige, at vennen intet har at gøre med drabet på møntsamleren Kiehn Andersen i Ruds Vedby 20. april 2019.

Han forklarede, at han opsøgte møntsamleren sammen med en anden kammerat, som han ikke vil nævne navnet på af hensyn til sin families sikkerhed. Han erkendte dog, at de kørte derud i den 35-åriges sorte landrover.

Mens den 43-årige gik op i husets første sal, tog den unavngivne kammerat kvælertag på møntsamleren. Da han kom ned igen, lå møntsamleren livløs på gulvet.

Han ville køre ham på skadestuen og lagde ham om bag i landroveren. Undervejs forsøgte han at give ham førstehjælp, men kunne konstatere at møntsamleren var død.

»Jeg siger det til min kammerat. Han kører ind på en lille vej. Han siger, vi ikke kan køre op med ham, når han er død. Så vil vi komme i fængsel,« forklarede den 43-årige.

Da liget af Kiehn Georg Andersen blev fundet i Blæsinge Grusgrav var hans tøj fyldt med sten og liget var punkteret med en spids genstand. Den tiltalte forklarede i retten, at det var kammeraten der svømmede ud i søen med liget. Han var meget fuld den dag, og kunne ikke huske at liget blev stukket.

Efterfølgende fortalte han en tredje person om, hvad der var sket, og at Kiehn Georg Andersen havde en stor møntsamling. Denne person kørte ifølge den tiltalte ud og stjal mønterne fra den afdødes hus og satte bagefter ild til huset.

I retten læste anklager Susanne Bloom op af de andre forklaringer, han har givet. Ved et lukket grundlovsforhør har den 43-årige forklaret, at det var hans 35-årige medtiltalte ven, der var med ham ude ved Kiehn Georg Andersen, men at vennen ikke tog aktiv del i de kriminelle forhold.

Den 43-årige forklarede dengang, at det var ham selv der slog møntsamleren ihjel og at hans ven blot var til stede. Han forklarede, at det var ham selv der stoppede sten i møntsamlerens tøj og stak liget med et stykke af et trådhegn.

Ved den sidste afhøring 23. august forklarede den tiltalte ifølge anklageren, at det var den 34-årige der slog begge ofre ihjel.

Den 34-åriges forsvarer Eigild Stand mener dog, at den forklaring er blevet fremprovokeret af politiets spørgsmål og ikke bør tillægges værdi. En optagelse af afhøringen vil senere bliver afspillet i retten.

Under en politiafhøring har den 43-årige også tilstået, at have slået 80-årige Poul Frank Jørgensen ihjel med et adskillige knivstik. Den forklaring trak han også tilbage i retten.

»Jeg sagde det var mig, for at dække over en anden,« sagde han i retten.

Han fortalte, at Poul Frank Jørgensens morder er den samme, der slog Kiehn Andersen ihjel, men afviste, at der er tale om hans 34-årige ven. På anklagerens spørgsmål om, hvorfor han tog skylden svarede han:

»Jeg ville ikke have problemer med nogen, og politiet sagde det var mig.«