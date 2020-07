Bleg i ansigtet og med et tomt blik trådte en 23-årig bornholmsk mand ind ad hoveddøren hos sin gode ven.

Før han nåede at sige noget, afbrød hans ven stilheden: »Er det jer?«

»Ja,« svarede den 23-årige.

»For helvede, altså«

Tidligere samme dag, præcis klokken 09.01 om morgenen den 23. juni, havde Bornholms Politi meldt ud, at de efterforskede et mistænkeligt dødsfald.

Det »ja«, som den 23-årige mand havde givet som svar til sin gode ven, relaterede sig til det mistænkelige dødsfald.

Et dødsfald – eller måske endda et drab på en 28-årig dansk-tanzanisk mand, der var på Bornholm for at besøge familie og venner.

Vennen, som den nu drabssigtede 23-årige mand betroede sig til, har B.T. talt med. Han ønsker at være anonym og bliver her kaldt 'Emil'.

Den 23-årige drabssigtede har været venner med 'Emil' i nogle år. Emil beskriver det som et brødreforhold. Vis mere Den 23-årige drabssigtede har været venner med 'Emil' i nogle år. Emil beskriver det som et brødreforhold.

B.T. er bekendt med hans rigtige identitet.

Emil var sammen med sin kæreste, da de mødte den 23-årige, fem timer efter at en forbipasserende fandt den dræbte mand på en shelterplads i Nordskoven i udkanten af byen Rønne.

Ifølge retsbogen fra grundlovsforhøret af den 23-årige og dennes 25-årige bror, der også er sigtet i sagen, havde brødreparret påført offeret slag med en flaske og granrafter, stukket ham flere steder med en kniv, trykket et knæ mod hans hals, brændt ham og efterladt ham i skoven.

Episoden fandt ifølge politiet sted mellem klokken 00.39 og 06.11 den 23. juni.

Hvad gjorde I ved ham? Emil, ven af de tiltalte

Klokken 11.30 samme dag stod den yngste af brødrene i Emils hoveddør.

»Hvad gjorde I ved ham?« spurgte Emil chokeret.

Den 23-årige mand løftede to knyttede næver op foran ansigtet. På den ene kunne man se en flænge på forsiden af hånden.

»Jeg brugte de her,« svarede han.

‘Ingen havde set det komme’

Emil og hans kæreste havde svært ved at forstå, hvad deres gode ven lige havde fortalt dem. Det var en side af ham, de aldrig før havde mødt.

»Jeg har aldrig oplevet ham som typen, der ville skabe problemer,« siger Emil og bliver bakket op af kæresten:

»Han var den type person, der altid ville have, der skulle være en god stemning,« siger hun.

Han var altid smilende, og man kunne være sikker på, at han ville komme så hurtigt, han kunne, hvis man havde brug for hjælp, forklarer de.

Shelter i Nordskoven ved Haslevej i Rønne på Bornholm, hvor den 28-årige mand blev fundet dræbt. Foto: Pelle Rink Vis mere Shelter i Nordskoven ved Haslevej i Rønne på Bornholm, hvor den 28-årige mand blev fundet dræbt. Foto: Pelle Rink

Det dog ikke den historie, alle fortæller om hverken den 23-årige eller hans bror, som parret også har kendt i længere tid.

B.T. har tidligere talt med kilder, der fortæller, at brødrene ofte var påvirket af stoffer, og at særligt den ældste bror var typen, der søgte ballade og slagsmål, når han bevægede sig rundt i Rønnes natteliv.

Det billede genkender Emil slet ikke.

»Vi har flere gange siddet i et selskab, hvor nogen har tilbudt ham en joint eller stoffer. Jeg kan ikke huske, at jeg har hørt ham sige ja. Måske en enkelt gang,« siger han.

Drabssigtede var venner med afdøde

Emil og hans kæreste kendte også den 28-årige mand, der blev slået ihjel natten til tirsdag 23. juni.

De fortæller, at de flere gange har været sammen alle fem, når den afdøde var på Bornholm for at besøge familie og venner.

»Jeg har faktisk en video af dem,« siger Emils kæreste og finder sin telefon frem.

Hun søger lidt rundt på mobilen og finder så en video frem, hvor den nu afdøde dansk-tanzaniske mand står sammen med Emil. De danser.

På bålpladsen, hvor den 28-årige blev dræbt, har folk lagt blomster og kort. Foto: Pelle Rink Vis mere På bålpladsen, hvor den 28-årige blev dræbt, har folk lagt blomster og kort. Foto: Pelle Rink

Med en cigaret hængende i mundvigen og et stort smil på læben svinger de hinanden rundt til musikken med armene om hinanden.

Emil smiler stort. Han husker godt den aften.

»De tre, det var gutterne,« siger han.

Han forklarer, at den afdøde var tættest med den ældste af de sigtede brødre.

»De havde flere ting at tale om. Det havde han ikke med ham på 23,« siger Emil.

Men trods dette hyggede de sig sammen. Både når de holdt fester, men også dagen efter, hvor den 23-årige flere gange var stået tidligt op for at lave morgenmad til alle.

»Ingen havde set det komme, tror jeg,« siger Emil og ryster lidt på hovedet.

Fortryder, han ikke sagde ja

Derfor slog Emil det også hurtigt hen, da han vågnede tirsdag morgen og kunne læse i samtlige danske medier, at en person var fundet dræbt på en shelterplads i Nordskoven.

Rent faktisk er der ikke en shelterplads i den del af skoven, men en bålplads med overdække, og præcis den bålplads vidste han, at de tre mænd – de to sigtede og deres offer – var taget ud til aftenen før.

»Om aftenen skrev de til mig og spurgte, om jeg ikke kom ud til bålpladsen og drak en enkelt øl. De havde først spurgt, om de måtte komme forbi hos mig, men det havde jeg sagt nej til.«

Emil havde svaret, at han ikke orkede den aften. Han havde drukket øl dagen før og ville helst være hjemme sammen med sin kæreste.

Det fortrød han den morgen.

Han sagde, at de kunne høre ham mumle noget, da de gik fra ham – de hørte ham vist også sige undskyld Emil, ven med de to tiltalte

»Jeg var tæt på at tage derud. Eller, hvis jeg bare havde sagt ja til, at de kunne komme forbi hos mig, så var det måske ikke sket?« siger han.

Men sket er sket, og det gik for alvor op for ham, da hans nu drabssigtede ven stod dér foran ham iført en af sine yndlingsskjorter. Han plejede at have en god dag, når han havde den på.

»Han så sådan ...« siger Emil og holder en kort tænkepause:

»... målløs ud. Det var tydeligt, at der var noget helt galt,« siger han.

Emil fortæller, hvordan vennen er tydeligt påvirket af situationen, og da Emil – nærmest konstaterende og spørgende på én gang – siger »han er død«, konstaterer den 23-årige, at det ved han godt. Han har allerede læst det i medierne tidligere på dagen.

Meldte sig selv til politiet

Før den 23-årige stod i Emils hoveddør, havde han overnattet hos en kvinde, som parret beskriver som hans kæreste, fortæller de. Og da den nu sigtede kunne læse, at offerets lig var fundet, kontaktede han Asser Gregersen.

Politi ved shelterplads i Nordskoven ved Haslevej i Rønne, på Bornholm, tirsdag 23. juni 2020 få timer efter drabet. Foto: presse-fotos.dk Vis mere Politi ved shelterplads i Nordskoven ved Haslevej i Rønne, på Bornholm, tirsdag 23. juni 2020 få timer efter drabet. Foto: presse-fotos.dk

En forsvarsadvokat, som den 23-årige vidste havde hjulpet andre, han kendte.

»De var vist blevet enige om, at det var bedst, hvis han meldte sig sig selv,« siger Emil.

Han, kæresten og den 23-årige sad og talte sammen, og da klokken blev 13.45, fulgte Emil ham ud til vejen.

Den drabssigtede gik selv det sidste stykke over til en nærliggende parkeringsplads, og klokken 13.55 blev han anholdt af politiet. Sigtet for manddrab.

Det slog bare klik for mig Emil fortæller, hvad den tiltalte sagde til ham

Senere samme eftermiddag anholdt de også den 23-åriges bror og sigtede ham for det samme.

Under grundlovsforhøret dagen efter, 24. juni klokken 13.45, nægtede den yngste af brødrene sig skyldig i manddrab. Han erkendte, at han var skyldig i vold med døden til følge. Den 25-årige bror nægtede sig skyldig.

»'Det slog bare klik for mig',« fortæller Emil, at den 23-årige havde sagt, da han besøgte ham før anholdelsen.

Emil kommer både til at savne den afdøde og de sigtede. Han var venner med dem alle tre. Og da vi spørger ham, hvad han tænker om episoden, svarer han:

»Jeg føler mig tom for ord. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige.«