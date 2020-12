Den drabssigtede præst Thomas Gotthard har tilsyneladende ingen interesse i at hjælpe politiet med efterforskningen af det formodede drab på hustruen, Maria From Jakobsen.

For allerede ved grundlovsforhøret gjorde den 44-årige præst det klart, at han ikke ønskede at udtale sig om forholdet med henvisning til præsters særlige tavshedspligt.

En tavshedspligt, der står nedskrevet i Danske Lov fra 1683, og som ifølge biskop Peter Fischer-Møller, biskop over Roskilde Stift, kun må brydes i yderst sjældne tilfælde.

»Præsters tavshedspligt vedrører det, præster får at vide af folk, der opsøger præsten for råd og vejledning i forbindelse med eksempelvis sjælesorg eller for generel personlig samtale. Det, som præsten bliver bekendt med i den forbindelse, er underlagt streng tavshedspligt,« siger Peter Fischer Møller, der ikke ønsker at udtale sig om den konkrete sag.

Han tilføjer, at tavshedspligten er til for at have et rum, hvor folk trygt kan henvende sig til en præst og forelægge og drøfte selv nok så alvorlige hændelser – eksempelvis endda at have slået en person ihjel.

»Præsten må ikke gå til politiet og fortælle det, som er fortalt ved en sådan samtale. Man kan ved hjælp af dialog forsøge at påvirke folk til selv at gå til politiet, men præsten har tavshedspligt.«

Tavshedspligten kan imidlertid tilsidesættes i enkelte situationer.

»Tavshedspligten er udfordret af nogle ekstreme situationer, der heldigvis er meget sjældne. Den bliver overmatchet, hvis rigets sikkerhed er på spil, eller hvis præsten under samtalen bliver opmærksom på overgreb mod børn,« fortæller han.

Retten i Hillerød har imidlertid været af den overbevisning, at tavshedspligten også kan tilsidesættes, hvis man er sigtet for en alvorlig forbrydelse. Det fremgår af retsbogen fra grundlovsforhøret fra 16. november, hvor det også tilføjes, at Thomas Gotthard i retten ikke har været i stand til at redegøre nærmere for sit ønske om ikke at udtale sig.

Her nægtede den 44-årige mand desuden også, at han skulle have dræbt Maria From Jakobsen.

Professor: Mærkværdig at bruge tavshedspligten sådan

Det er ikke kun Retten i Hillerød, der undrer sig over Thomas Gotthards henvisning til den særlige tavshedspligt. Også Niels Jørgen Cappelørn, der er professor emeritus i Søren Kierkegaard Studier ved Københavns Universitet, finder det mærkværdigt.

»Jeg har aldrig hørt tavshedspligten blive brugt på den måde. Ved at påberåbe sig tavshedspligten, så antyder han, at det ikke er ham, der er morderen, men han ved, hvem der har gjort det. Er det tilfældet, så vil det være et brud på hans tavshedspligt, hvis han sagde noget,« siger han og tilføjer, at det med andre ord godt kan 'forsvares', at han påberåber sig præsters særlige tavshedspligt.

»Men hvorfor skulle han ikke være interesseret i at hjælpe politiet med at finde frem til morderen, for det er jo hans egen hustru, og jeg tror i øvrigt ikke, at et brud på tavshedspligten nogensinde vil kunne blive brugt imod ham. Han ville højst få en bøde,« siger han videre.

B.T. har også spurgt efterforskningslederen fra Nordsjællands Politi, vicepolitiinspektør Lau Lauritzen, om den sigtede præsts tavshedspligt set fra politiets synsvinkel kan være relevant i sagen.

»Det har jeg som sådan ingen kommentarer til, men for os er vi slet ikke i tvivl om, at det er helt irrelevant. Det er slet ikke i medfør af hans præstegerning, at han er blevet sigtet og afhørt, så efter vores opfattelse kan han ikke påberåbe sig den tavshedspligt. Som vi ser det, er det et udtryk for dårlig samvittighed og en slags bortforklaring i håb om at bortlede opmærksomheden,« siger han og tilføjer:

»Efter vores opfattelse kan han i den aktuelle situation ikke påberåbe sig at skulle dække over andre, når det er hans egne handlinger, vi gerne vil spørge ind til,« tilføjer efterforskningslederen.