Præsten Thomas Gotthard, der er sigtet for at have dræbt sin egen hustru, har endnu engang valgt at blive frivilligt bag tremmer.

Således er den fristforlængelse, der eller var planlagt til at blive afholdt onsdag ved Retten i Hillerød, aflyst.

»Der er nogle praktiske omstændigheder, og så er det lidt de samme overvejelser, som vi havde sidst i forhold til, at hans varetægtsfængsling er blevet forlænget hver gang,« siger hans advokat Jesper Storm Thygesen.

Han understreger dog, at Thomas Gotthard fortsat nægter at skulle have dræbt hustruen Maria From Jakobsen.

Jo længere tid der går, jo mindre bliver håbet. Lederen af efterforskningen, politikommissær Jakob Rahbek

»Vores syn på sagen har ikke ændret sig,« siger Jesper Storm Thygesen.

Sagen mod den drabssigtede præst har stået på siden midten af november, hvor han blev anholdt og sigtet for drabet på Maria From Jakobsen. Parret boede sammen i et hus i Frederikssund sammen med deres børn, og i første omgang hed det sig, at Maria From Jakobsen havde forladt hjemmet i nedtrykt tilstand.

I flere uger fremstod sagen som en forsvindingssag, indtil Thomas Gotthard blev sigtet for drabet. Siden har der pågået en omfattende eftersøgningen af Maria From Jakobsens lig, som man endnu ikke har fundet.

»Jo længere tid der går, jo mindre bliver håbet. Vi får løbende tips fra borgere, og dem ser vi selvfølgelig på, og vi vil selvfølgelig fortsat gerne have tips fra borgere, der kan have set noget,« fortæller lederen af efterforskningen, politikommissær Jakob Rahbek, til B.T.

Da Thomas Gotthard blev fremstillet i grundlovsforhør i november måned, afviste den 44-årige præst at svare på enkelte spørgsmål med henvisning til præsters særlige tavshedspligt, men siden har ifølge Jakob Rahbek været samarbejdsvillig.

»Vi har afhørt ham (Thomas Gotthard, red.) nogle gange, og det har han været indforstået med. Så på den måde har han været samarbejdsvillig, men der er efterhånden gået et halvt års tid, så vi nærmer os også den afsluttende fase,« lyder det.