For første gang i sagen har drabssigtet præst valgt ikke at møde i retten.

Retten i Hillerød har mandag forlænget varetægtsfængslingen af den drabssigtede præst Thomas Gotthard frem til 31. marts.

Han er sigtet for at have dræbt sin hustru, Maria From Jakobsen, i Frederikssund. Hendes lig er ikke fundet, og Thomas Gotthard nægter sig skyldig.

Thomas Gotthard har siddet varetægtsfængslet siden 16. november. Og mandag valgte ikke at møde i retten, men indvilgede frivilligt i at lade varetægtsfængslingen fortsætte, oplyser anklager Anne-Mette Seerup.

Varetægtsfængsling foregår på den måde, at retten hver fjerde uge - eller oftere - skal vurdere, om der fortsat er grundlag for at fortsætte frihedsberøvelsen.

Ud over grundlovsforhøret 16. november er Thomas Gotthard mødt i retten tre gange. Alle gange har dommeren bestemt, at han skal forblive fængslet, og alle gange har retsmøderne været holdt for lukkede døre af hensyn til politiets efterforskning.

Til at begynde med var Thomas Gotthard, der var ansat som præst i Hedehusene vest for København, beskyttet af et navneforbud. Men det ophævede retten i december.

Det skete efter ønske fra politiet og anklagemyndigheden, fordi efterforskerne ønskede offentlighedens hjælp til opklaring.

Navnlig det faktum, at man ikke har fundet et lig, er et omdrejningspunkt i sagen. Politiet har efterlyst oplysninger om Thomas Gotthards færden i begyndelsen af november.

Blandt andet vil politiet gerne høre, om der er nogen, som har set ham transportere nogle blå fodertønder. Spekulationerne går på, at han kan have skaffet liget af vejen på den vis.

Under sagen er det kommet frem, at Thomas Gotthard skal have foretaget internetsøgninger på ord som "havdybde", "olietønder" og "selvmord". Og derudover har politiet fundet kaustisk soda og saltsyre hos manden.

Begge kemikalier er stærkt ætsende.

43-årige Maria From Jakobsen var ansat som psykolog ved Holbæk sygehus og mor til to børn. Hun blev sidst set 26. oktober, og blev derefter meldt savnet.

Politiet har ransaget familiens hus på Nialsvej i Frederikssund. Også deres sommerhus på Vesterled i Nykøbing Sjælland og området omkring er blevet undersøgt. Men der er altså endnu ikke fundet noget lig.

/ritzau/