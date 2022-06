Lyt til artiklen

Den kvindelige plejehjemsmedarbejder, der siden 14. marts har været varetægtsfængslet og sigtet for et tilfælde af drab og flere drabsforsøg på Plejecenter Tirsdalen i Randers, skal forblive bag tremmer i yderligere fire uger.

Det blev onsdag besluttet ved et retsmøde i Tinghuset i Randers.

Da dommeren afsage kendelsen drejede kvinden sin stolen væk fra tilhørerrækkerne og begyndte at græde. Hun var tydeligt påvirket.

Bagefter spurgte hun en betjent om lov til at tale med sin mand, som også var til stede i retslokalet. Det fik hun dog besked på umiddelbart ikke var muligt, da de ikke må have fysisk kontakt, når hun er varetægtsfængslet.

Det fik hende ikke til at ryste mindre.

Ved fristforlængelsen var kvinden modsat sidste retsmøde fysisk til stede.

Det kom hurtigt frem, at hendes fremmøde skyldes, at hun onsdag for første gang ville afgive forklaring i den mystiske sag.

Den forklaring er vi dog endnu ikke blevet klogere på, da dørene til retsmødet blev lukkede, kort efter at retsmødet var begyndte klokken 10.30.

Det skete på foranledning af både anklager og forsvarer – blandt andet af hensyn til den fortsatte efterforskning.

Sagen har fået stor mediebevågenhed, da anholdelsen af kvinden tilbage i marts måned skete i dybeste hemmelig samtidig med, at grundlovsforhøret blev holdt for dobbelt lukkede døre.

Det vil sige, at offentligheden hverken måtte sidde med til grundlovsforhøret eller høre sigtelserne mod kvinden.

Sådan fortsatte det indtil for knap tre uger siden, hvor Østjyllands Politi vurderede, at de nu var så langt i efterforskningen, at de dobbelt lukkede døre kunne ophæves og sigtelserne mod kvinden offentliggøres.

Herefter kunne B.T. løfte sløret for en hel række af nye, uhyggelige oplysninger i sagen mod kvinden, som er sigtet for et tilfælde af drab og tre drabsforsøg på plejecenteret.

En aktindsigt viste blandt andet, at de fire forurettede alle har fået medicin, som hæmmede deres centralnervesystem.

Nogle af beboerne har fået flere af stofferne, mens andre kun fik et enkelt. Hvis de overlevede, blev de kort efter forgiftet og indlagt igen.

Stofferne førte de forurettede i en stærkt bevidsthedssvækket tilstand, hvoraf en ældre kvindelig beboer om aftenen den 1. marts afgik ved døden på Randers Sygehus.

De fire beboere blev alle indlagt første gang på Randers Sygehus 27. februar i år.

Det er en af grundende til, at politiet kom på sporet af, at kvinden kunne stå bag. Hun var nemlig den eneste medarbejder, som havde vagt dagen før samtlige indlæggelser, fremgår det af retsbogen.

Desuden fremgår det af logfiler, at hun i forbindelse med vagten adskillige gange med sin nøglebrik har logget ind i medicinrummet på plejehjemmet, på trods af at hun ikke havde tilladelse til at dosere medicin.

Derudover er der fundet medicin og emballage fra samme slags medicin, som hun er sigtet for at have anvendt, på hendes bopæl. Det er fundet sammen med medicin til andre beboere på plejehjemmet.

Kvindens varetægtsfængsling er forlænget til 6. juni. Kvinden kærede afgørelsen til landsretten med påstand om løsladelse.

