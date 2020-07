Et brødrepar er sigtet for at have slået en 28-årig mand ihjel på Bornholm. Den yngste bror får mange trusler.

Han sidder selv varetægtsfængslet for drab på Bornholm, og derfor kan den 23-årige ikke se de mange truende og hadske beskeder, der tikker ind som kommentarer til ham på sociale medier.

Alene på Facebook har den yngste af de drabssigtede brødre modtaget omkring 350 truende eller injurierende beskeder.

Det fortæller hans forsvarsadvokat, Asser Gregersen.

- Der er beskeder, som truer ham selv og hans mor. En herre truer på Facebook med at voldtage hans mor fem gange. Det er klart, at der ikke er noget af det, der er beskyttelsesværdigt, så det skal stoppes, siger han.

På Facebook kan man blandt andet læse kommentarer fra folk, der skriver, at de bør blive badet i en ætsende væske, blive voldtaget, rådne op i helvede og få samme omgang som den 28-årige, der døde.

Han blev blandt andet stukket med kniv og tæsket med rafter den skæbnesvangre nat i Nordskoven på Bornholm i slutningen af juni. Dagen efter blev han fundet ved shelter-pladsen.

Den 23-årige og hans 25-årige bror har siddet varetægtsfængslet siden da.

Asser Gregersen har været forsvarer for andre drabsmistænkte tidligere, men han har ikke oplevet, at andre af hans klienter har fået så mange truende og hadske beskeder.

- Det, der er i shelter-sagen, er voldsomt i forhold til stort set alle andre sager, jeg kan komme i tanker om. Der er væsentligt flere trusler med videre i denne sag end andre, siger han.

Han oplyser, at hans 23-årige klient er bange på grund af beskederne omhandlende familien. Han er også bekymret på egne vegne.

Asser Gregersen overvejer, om han på vegne af sin klient vil politianmelde beskederne på de sociale medier.

Der er mandag nedlagt navneforbud for de to sigtede. Det betyder, at det er ulovligt i forbindelse med omtale af sagen at bringe oplysninger, så de sigtede kan identificeret i en videre kreds.

Selv om nogle folk tydeligvis allerede kender identiteten på brødrene, forventer Asser Gregersen, at forbuddet kommer til at gøre en forskel.

- Jeg håber, at det i hvert fald dæmper den omtale, der har været, hvis ikke det helt fjerner det, så min klient og hans pårørende kan gå i gaden i fred på et tidspunkt, siger han.

Sagen har fået meget opmærksomhed på særligt sociale medier, hvor folk kritiserer både politi og medier for ikke at anerkende, at drabet skulle være racistisk motiveret.

Den yngste af brødrene har i et grundlovsforhør erkendt vold med døden til følge, men han nægter drab. Dermed nægter han, at det var hans intention, at den 28-årige skulle dø.

Det er endnu uvist, hvordan storebroren forholder sig til anklagerne.

/ritzau/