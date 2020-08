Sagen om børnene på henholdsvis et og syv år, der blev dræbt i byen Lørenskog den 19. juli, har rystet hele Norge. Sigtet for drabene er børnenes mor.

Over for norske Dagbladet fortæller søsteren, som ønsker at være anonym, nu om dagene op til de frygtelige drab og om savnet til hendes søsters afdøde børn.

Selv forstår hun ikke, hvad der er sket.

Kom på besøg to dage før drabene

To dage før mordene skete, kom de to nu afdøde børn og deres mor på besøg hos søsteren. Det var fredag formiddag, og børnene legede, mens de voksne spiste sammen.

Ud på aftenen ved 19.30-tiden, tog moren og de to børn hjem, fordi den yngste skulle i seng. Moren passede altid børnenes sengetid, fortæller søsteren, som her – uvidende om sagens uhyggelige udvikling – sagde sit sidste farvel til de to børn.

Over for Dagbladet udtrykker søsteren stor frustration over de mange spørgsmål, som fortsat er ubesvarede i sagen, og så fortæller hun, at hun har dårlig samvittighed over ikke at have opfanget, at noget var galt med hendes søster.

Efterlod afskedsbreve

Under en afhøring forrige onsdag blev søsteren bedt om at se på et billede af et brev.

Søsteren kunne nemt genkende skriften og kunne overfor politiet bekræfte, at det var moren til de afdøde børn, der havde skrevet det.

»Hun havde efterladt et afskedsbrev. Et til mig, et til mig og mor sammen, et til børnenes far, et til morfar og til farfar,« siger søsteren til Dagbladet.

Indtil videre har søsteren ikke fået lov at læse brevene, selvom to af dem angiveligt er stilet til hende. Hun håber dog, at hun kan få lov at læse dem, fordi hun håber, at brevene kan give en forklaring på den ulykkelige sag.

Flere kilder bekræfter over for Dagbladet, at brevene eksisterer, men at man ikke kender til brevenes specifikke indhold, eller hvornår de er skrevet.

Norsk politi har dog ikke bekræftet, at brevene findes, da de, skriver Dagbladet, ikke ønsker at gå ind i sagens detaljer, mens den fortsat efterforskes.

Bistandsadvokat for børnenes far, John Christian Elden, bekræfter, at faren kender til brevene, som skal være skrevet af moren.

Advokaten mener, at brevenes eksistens bekræfter, at moren var fuldt bevidst om, hvad hun gjorde, da hun tog livet af sine børn.

Morens advokat, Gunhild Lærum, har ingen kommentarer til brevene, men fortæller, at moren har det meget svært lige nu.

Søsteren har fået forbud mod at tage kontakt til faren til de dræbte børn – et forbud som søsterens advokat, John Arild Aasen, ikke forstår.

Han oplyser, at de nu vil rette henvendelse til norsk politi for at finde ud af, hvad grundlaget for besøgsforbuddet er.

Dagbladet har sendt en række spørgsmål til norsk politi, som dog fortsat ikke ønsker at kommentere sagen, mens den fortsat er under efterforskning.

Søndag den 19. juli modtog det norske politi en anmeldelse om en brand i et boligkompleks i norske Lørenskog. Da betjentene kom frem, blev de mødt af synet af en kvæstet mor og to livløse børn.

Børnene fik med det samme hjerte- og lungehjælp, men det lykkedes ikke at redde dem.