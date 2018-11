Efter at have siddet og drukket i seks timer på Mallorca Bar i Aalborg ringede en 53-årig kvinde sent torsdag aften til politiet og meldte sig selv for drab.

Nu kan B.T. afsløre, at kvinden allerede flere timer forinden havde gjort opmærksom på det bestialske drab, hun nu er varetægtsfængslet for at have begået.

Klokken 16.14 delte kvinden et grusomt billede af sit 79-årige offer på Facebook, som må være taget umiddelbart efter drabet.

Billedet - som B.T. er i besiddelse af, men af hensyn til de efterladte ikke bringer - viser den dræbtes blodige og forslåede ansigt, som tydeligt bærer præg af grov vold.

Mandens ternede skjorte er også gennemvædddet af blod.

»Jeg kan bekræfte, at den drabssigtede delte et meget voldsomt billede af den dræbte,« siger vagtchef ved Nordjyllands Politi, Poul Fastergaard til B.T.

»Vi har sørget for, at billedet efterfølgende er blevet fjernet,« fortsætter han.

En time og 15 minutter efter at have delt billedet på Facebook vendte den nu drabssigtede 53-årige tilbage til Mallorca Bar. Her havde hun samme formiddag mødt den 79-årige mand, som lå død i kvindens lejlighed på Jyllandsgade i Allborg ikke langt derfra, da hun vendte tilbage til sin stambar.

Den 53-årige kvinde havde blod på benene, men personalet og de andre gæster på Mallorca Bar tog ikke notits af det, da de ved, at kvinden er psykisk syg.

»Hun kommer ind og virker helt upåvirket og sidder og drikker. Der er ingen af os, der mærker noget på hende,« siger Mallorca Bars bestyrer Lars Møller til B.T.

Først da kvinden klokken 23.28 ringer til politiet og meldte sig selv for drabet på den 79-årige, gik det op for Lars Møller, hvor blodet på hendes bukser kom fra.

På det tidspunkt havde hun siddet og drukket på baren i næsten seks timer.

Kort efter opringningen blev den 53-årige kvinde anholdt og sigtet for manddrab.

Politiet fandt den 79-årige mand i kvindens lejlighed. Liget bar ifølge politiet præg af, at han var blevet dræbt som følge af vold og knivstik - hvad det billede, den formodede drabskvinde delte på Facebook, synes at bekræfte.

»Lejligheden bar præg af, at der var foregået vold derinde. Det var hovedsagelig gået ud over offeret, selvom den anholdte også havde mindre skader. Mere kan jeg ikke sige på grund af efterforskningen,« siger vicepolitiinspektør og efterforskningsleder hos Nordjyllands Politi, Frank Olsen.

Vagtchef Poul Fastergaard oplyser lørdag til B.T. at den 53-årige kvinde efter grundlovsforhøret ved Retten i Aalborg fredag formiddag er blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Politiet har en mistanke om, hvad drabsmotivet er, men på grund af den fortsatte efterforskning er det ikke noget, politiet ønsker at oplyse offentligheden om endnu.