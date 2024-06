»Det vil jeg ikke komme nærmere ind på.«

Sådan lød beskeden torsdag fra lederen af Afdelingen for personfarlig kriminalitet i Københavns Politi, Brian Belling, da han blev spurgt om politiet kan opklare flere af de uopklarede gamle drabssager.

Det var anden gang i år, at vicepolitiinspektøren foran pressen kunne fortælle, at Københavns Politi havde fået et stort gennembrud i en gammel uopklaret drabssag.

Denne gang handlede det om opklaringen af drabet på den syv-årige pige Roujan Ismaeel, der blev brutalt dræbt i en baggård i Rådmandsgade på Nørrebro om eftermiddagen tirsdag den 13. juni 1995.

For få måneder siden kunne Københavns Politi fortælle, at de havde fået et afgørende gennembrud i et af de mange uopklarede kvindedrab fra især slutningen af 80'erne og i 90'erne.

En 53-årig mand var blevet anholdt og sigtet for drabet på 23-årige Hanne With, der blev dræbt i sit hjem nytårsnat 1990 – manden nægter sig skyldig.

De to gamle drabssager er blevet opklaret ved, at Københavns Politi har haft held med at bruge gamle dna-spor i nye og forbedrede testmetoder.

Men drabet på Roujan Ismaeel får ingen retslige konsekvenser for den mand, som politiet er overbeviste om stod bag drabet, da han afgik ved døden i 2012 af sygdom, mens han afsonede en behandlingsdom i en anden sag.

Nu er spørgsmålet, om Københavns Politi og landets andre politikredse kan opklare flere af de gamle drab på piger og kvinder.

Her kigger B.T. nærmere på flere uopklarede sager, hvor gamle dna-spor forhåbentlig kan føre til, at de bliver opklaret.

Stine Geisler





Stine Geisler døde 2. pinsedag 1990 få dage før sin studentereksamen. Her samles der bevismateriale i kælderen hvor liget blev fundet i Teglgårdsstræde. Foto: Mogens Flindt/Ritzau Scanpix Vis mere Stine Geisler døde 2. pinsedag 1990 få dage før sin studentereksamen. Her samles der bevismateriale i kælderen hvor liget blev fundet i Teglgårdsstræde. Foto: Mogens Flindt/Ritzau Scanpix

Den 18-årige gymnasieelev Stine Geisler blev dræbt mellem 4. og 5. juni 1990.

4. juni 1990 var den dengang 18-årige gymnasieelev Stine Geisler til en fest i indre København. Her sagde hun farvel til sin barndomsven Thomas Schlüter og fortalte, at hun var træt og ville hjem. På sin cykel satte hun retning mod Teglgårdsstræde, hvor hun boede sammen med sine forældre.

Det var sidste gang, at nogen så hende i live.

Dagen efter skulle en ung, kvindelig kok ned i kælderen i samme ejendom, som Stine Geisler og familien boede i.

Porten ind til den baggård, hvor Stine Geisler blev fundet dræbt i kælderen. Foto: Mogens Flindt/Ritzau Scanpix Vis mere Porten ind til den baggård, hvor Stine Geisler blev fundet dræbt i kælderen. Foto: Mogens Flindt/Ritzau Scanpix

Døren til kælderen kunne kokken imidlertid ikke åbne, da en sort ledning var viklet om håndtaget. Da hun endelig fik åbnet døren og tændt lyset, fandt hun liget af Stine Geisler på det beskidte kældergulv.

Stine Geisler blev fundet med hænderne bundet på ryggen med den samme ledning, der var viklet om dørhåndtaget.

Den senere efterforskning viste, at Stine Geisler var blevet mishandlet og døde af iltmangel, fordi gerningsmanden havde stoppet to klude ned i hendes svælg, så tungen var presset ned i halsen. Der var ingen tegn på, at hun skulle være blevet voldtaget.

Selvom politiet har haft en del mistænkte i sagen, herunder 'Amagermanden', er drabet i dag 30 år efter endnu ikke opklaret.

Marcela Mieres





Politiet har dna-spor i sagen, hvor der måske er begrundet håb om at opklare det brutale mord på den 17-årige gymnasiepige Marcela Mieres tilbage i 1989. Foto: Foto: NF/Ritzau Scanpix Vis mere Politiet har dna-spor i sagen, hvor der måske er begrundet håb om at opklare det brutale mord på den 17-årige gymnasiepige Marcela Mieres tilbage i 1989. Foto: Foto: NF/Ritzau Scanpix

Marcela Guerro Mieres fik 9. december 1989 et lift på en knallert.

Dagen efter blev den 17-årige fundet pige myrdet i et naturområde på Avedøre Holme.

Sidst hun blev set i live var dagen forinden, hvor hun til fods forlod en elevfest i Hvidovre. Vidner så hende få et lift på en grøn Puch Maxi. Føreren havde en hvid styrthjelm på.

Politiet fortalte dengang, at hun var blevet voldtaget og kvalt med et stykke af sit eget tøj. Og at der var efterladt et skoaftryk på hendes tøj. Det var afsat med lim eller hvid maling.

Ifølge DR lykkedes det i 2000 politiet at sikre et dna-spor fra Marcelas tøj. Indtil videre har politiet ikke meldt noget ud om sagen.

Heidi Jepsen

8. april 1979 forsvandt den lille, spinkle pige Heidi Jepsen sporløst fra sin bopæl i Kolding.

Ifølge anmeldelsen til politiet forsvandt hun klokken 19.55 fra sandkassen foran sin bopæl i Skovparken i Kolding.

Angiveligt havde både hendes mor og papfar set hende lege på legepladsen i løbet af søndag eftermiddag, og en storstilet eftersøgning blev straks sat i værk. Både hunde og helikoptere finkæmmede områderne omkring hendes bopæl.

To måneder efter Heidis forsvinden tog sagen pludselig en overraskende drejning. Både pigens stedfar og mor blev anholdt. De blev sigtet for henholdsvis at have dræbt Heidi og at have medvirket til drabet.

Heidi Jepsen, 4 år, forsvandt sporløst fra hjemmet i Kolding. Foto: Ritzau Scanpix Vis mere Heidi Jepsen, 4 år, forsvandt sporløst fra hjemmet i Kolding. Foto: Ritzau Scanpix

De blev begge fremstillet i et grundlovsforhør, der kom til at vare 36 timer og blev massivt dækket af pressen.

Dommeren endte dog med at vurdere, at politiets materiale var så svagt og mangelfuldt, at der ikke var grundlag for at varetægtsfængsle hverken Heidis mor eller stedfar.

Sagen er fortsat uopklaret.

Heidi Abildskov

41-årige Heidi Charlotte Abildskov blev fundet myrdet ved sit hjem i Virum 16. november 2012 kl. 09:57.

Heidi Abildskov blev fundet dræbt i sit hjem, hvor hun var alene hjemme. Hun blev gentagne gange stukket med en kniv. Foto: Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix Vis mere Heidi Abildskov blev fundet dræbt i sit hjem, hvor hun var alene hjemme. Hun blev gentagne gange stukket med en kniv. Foto: Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix

Det var en nabo, der fandt hende på terrassen lige uden for havedøren bag parrets villa. Hun blev dræbt af adskillige knivstik og var alene i huset, da det skete. Hendes datter var på efterskole, og hendes ægtefælle var på forretningsrejse, da drabet fandt sted.

Politiet udelukker, at Heidi Charlotte Abildskov blev myrdet af en person i sin omgangskreds. I stedet hælder de til en teori om, at hun blev slået ihjel af en indbrudstyv.

Efter drabet forsøgte gerningsmanden at stjæle familiens Mercedes, men ved et uheld kom han til at smække sit tøj inde i bilen, som det ikke lykkedes at stjæle. I bilen fandt politiet en førstehjælpskasse og en blodplettet strimmel fra et badeforhæng. Derudover har politiet fundet en rørtang, som de mener, at gerningsmanden har brugt til at begå indbrud med.

Nordsjællands Politi har en fuld dna-profil og fingeraftryk af gerningsmanden, men trods efterlysninger i 50 lande via Interpol er det ikke lykkedes at finde frem til den person, der matcher profilen.