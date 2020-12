Står det til Nordsjællands Politi, så skal den 44-årige mand, der er sigtet for drabet på Maria From Jakobsen, ikke længere beskyttes af navneforbud.

Manden har siden 16. oktober siddet varetægtsfængslet for drabet på den 43-årige Maria From Jakobsen. Han nægter sig skyldig.

Men politiet er endnu ikke lykkedes med at finde liget af den kvinde, som de altså mener, at manden har slået ihjel, og noget tyder altså på, at man nu tager en ny strategi i brug for at finde Maria From Jakobsen i det mordmysterie, der har optaget offentligheden i mere end 14 dage.

Ved et retsmøde mandag kunne anklager Anne-Mette Wedell Seerup nemlig oplyse, at hun agter at begære navneforbuddet på den 44-årige mand ophævet inden for ganske kort tid. Hun uddybede ikke yderligere, men vicepolitiinspektør Lau Lauritzen oplyser til B.T., at det er af hensyn til efterforskningen.

»Det er selvfølgelig af efterforskningsmæssige grunde, at vi vil have det ophævet, men jeg vil gerne holde detaljerne for mig selv, indtil vi har forelagt dem for retten,« siger han.

Den 44-årige mand var selv til stede i Retten i Hillerød mandag, da en dommer skulle beslutte, om han fortsat skulle sidde varetægtsfængslet i sagen. Manden var iklædt et par klassiske Birkenstock-sandaler, militærgrønne bukser med lommer i siderne og en blå striktrøje.

Han satte sig roligt ned i midten af lokalet, inden retsmødet begyndte. Anklagemyndigheden begærede dørene lukkede, og trods protester fra pressen valgte en dommer af efterkomme det ønske.

Det betyder, at det endnu er sparsomt med oplysninger i sagen.

Sikkert er det dog, at den 44-årige mand ifølge politiet har foretaget en række relativt belastende søgninger i tiden efter 26. oktober, hvor Maria From Jakobsen forsvandt sporløst. Han skulle blandt andet have søgt på »havdybde, olietønder, selvmord, forsvinden og rensemidler«.

Det fremgår af en retsbog fra det ellers lukkede grundlovsforhør, som B.T. har fået aktindsigt i.

Af retsbogen fremgår det også, at politiet fandt en større mængde af de stærkt ætsende væsker saltsyre og kaustisk soda på mandens bopæl.

Efterlod sig et brev

Da Maria From Jakobsen forlod sin bopæl i Frederikssund 26. oktober, efterlod hun sig et brev. I brevet skrev hun, at hun ville komme hjem dagen efter, men det gjorde hun som bekendt ikke, og 27. oktober blev hun meldt savnet. Politiet oplyste den dag, at den 43-årige kvinde havde forladt sit hjem i »stærkt nedtrykt tilstand«.

Den oplysning stemmer imidlertid ikke helt overens med den opfattelse, som Maria From Jakobsens nære havde af hende. Maria From Jakobsen talte med sin søster den dag, hvor hun forsvandt. Søsteren har forklaret til politiet, at hun virkede glad, da de talte sammen.

Samtidig sætter politiet også spørgsmålstegn ved det brev, som den 43-årige kvinde angiveligt skulle have efterladt sig.

»Vi undersøger, hvem der har skrevet brevet. Om det er den savnede, den mistænkte eller en helt tredje. Det indgår også i efterforskningen,« siger Lau Lauritzen.