Onsdag skulle nævningesagen om skuddrabet og den fejlslagne hashhandel ved travbanen i Aarhus have været genoptaget, men nu bliver sagen igen udskudt. Forsvarsadvokaterne kalder det en »katastrofe« og »svært utilfredsstillende«.

Det nye materiale i sagen fra den 22. juli 2020, som gjorde, at anklagemyndigheden i slutningen af september måned pludselig udskød sagen på ubestemt tid, er nemlig knap tre måneder senere stadig ikke ankommet i sin fulde størrelse.

»Status er, at vi ikke fortsætter i morgen (onsdag, red.). Der udestår stadig materiale, som mangler til sagen. Derfor har vi besluttet, at det ikke giver mening at fortsætte onsdag. Vi har ikke detailkenskab til det, men vi ved, det er materiale, der har betydning for sagen,« oplyser advokaturchef ved anklagemyndigheden hos Østjyllands Politi, Jacob Balsgaard, til B.T. Aarhus.

Det betyder, at sagen nu tidligst genoptages i slutningen af februar måned næste år, og at der tidligst falder dom i sagen til marts. Det vil sige næsten et halvt år senere, end hvad man i første omgang havde planlagt.

Politiet var til stede ved Observatorievej ved Travbanen i Aarhus, torsdag den 23. juli 2020. Dagen efter, at den 25-årige blev skud på stedet. Vis mere Politiet var til stede ved Observatorievej ved Travbanen i Aarhus, torsdag den 23. juli 2020. Dagen efter, at den 25-årige blev skud på stedet.

På det tidspunkt har de tre mænd, som er tiltalt i sagen, alle siddet varetægtsfængslet i mindst halvandet år.

»Jeg er ikke overrasket, for det lå lidt i kortene, at det materiale, man venter på, ville være tungt at få frem, men jeg synes, det er rigtig træls, fordi sagen skulle have været færdig allerede i september/oktober måned i år. Så endnu mere udsættelse og ingen afslutning - det er svært utilfredsstillende,« lyder det fra Andre Rouvillain, der er forsvarsadvokat for én af de tre tiltalte mænd i sagen.

Ligesom de to andre forsvarsadvokater i sagen, er han også svært utilfreds med politiets håndtering af sagen, fordi politiet, indtil sagen i september måned blev afbrudt, har hemmeligholdt oplysninger om, at materialet eksisterede. Dermed har de ikke kendt til det, da retsagen begyndte.

Flere af dem har aldrig oplevet noget lignende.

»Det er simpelthen en katastrofe. Vi kan jo ikke som forsvarsadvokater gøre for det. Det er jo fordi, at anklagemyndigheden har haft en kendelse om, at noget materiale ikke kunne udleveres, men så er det gået op for dem, at vi alligevel har brug for det. Det er noget mærkeligt noget,« lyder det fra forsvarsadvokat Bjarne Frøberg, inden han fortsætter:

Sagen kort Den 22. juli omkring klokken 19.00 bliver den 25-årige rapper Abukar Hassan Ali, der var kendt under navnet Shmur, dræbt af to skud ved Jydsk Væddeløbsbane i det sydlige Aarhus.

Det skete tilsyneladende i forbindelse med en hashhandel til 1,6 millioner kroner, som gik galt.

En 42-årig mand fra København, som har ernæret sig som hashhandler, er tiltalt for drabet.

Han har erkendt, at han affyrede skud, men mener at det skete i selvforsvar, fordi den nu dræbte 25-årige sammen med de to andre tiltalte i sagen forsøgte at frarøve ham de 1,6 millioner kroner, som han skulle købe 50 kilo hash for af dem.

Det drejer sig om en 26-årig og 23-årig mand. Ifølge den 42-årige var det den 23-årig som startede med at affyre skud.

Den 26-årige og den 23-årige er tiltalte for at have villet sælge hashen samt røveriet.

Den igangværende retssag er på nuværende tidspunkt udsat, da der er kommet nye oplysninger i sagen fra den krypterede kommunikationstjeneste SKY ECC.

De nye oplysninger gør, at den 23-årige nu også er blevet sigtet for 'forsøg på manddrab' og 'trusler' foruden sin tiltale for at have planlagt at sælge den store mængde hash.

Om den nye sigtelse af den 23-årige ændrer noget for den 42-årige, der er sigtet for drabet på Abukar Hassan Ali, er dog endnu uvist. Den 22-årige nægter sig skyldig.

Tre mænd på henholdsvis 46, 42, og 45 år er allerede dømte i den del af sagen, som handler om hashhandlen.

»Det ville have været 1000 gange mere hensigtsmæssigt, hvis det var blevet afklaret, før vi gik i gang med sagen. Det er uhensigtsmæssigt, og jeg mener virkelig, at det er en katastrofe. Det gør det også svært for nævningene, for nu skal de jo huske tilbage på ting, der er forklaret helt tilbage i september måned,« siger han.

De nye oplysninger, der har fået sagen til at trække ud, kommer fra den krypterede kommunikationstjeneste Sky ECC, som de franske og hollandske myndigheder har hacket. Ingen ved dog helt, hvad materialet, som mangler, indeholder.

Ved det seneste retsmøde i sagen den 11. oktober, som blot skulle have handlet om, hvorvidt to af de tiltalte fortsat skulle sidde varetægtsfængslet, endte Andre Rouvillains 23-årige klient dog med at blive sigtet for 'forsøg på manddrab' og for trusler på baggrund af materialet. Det tyder derfor på, at materialet er af alvorlig karakter.

Indtil da var han blot tiltalt for at have planlagt at sælge 50 kilo hash i forbindelse med drabet, mens en 42-årig mand var tiltalt for manddrab på rapperen Abukar Hassan Ali, også kendt som Shmur.

Den nye sigtelse stemmer dog godt overens med den 42-årige mands forklaring om, at han affyrede skud i selvforsvar, da den 23-årige, ifølge ham, begyndte med at affyre skud.

Derfor har den 42-åriges forsvarsadvokat Henrik Stagetorn også en forhåbningen om, at ventetiden bliver det hele værd, selvom han er ærgerligt over, at hans klient nu efterhånden har siddet varetægtsfængslet i halvanden år, mens han har ventet på, at sagen bliver afgjort ved Retten i Aarhus.

»Det er usædvanligt, men jeg er glad for, at det er kommet frem, og jeg håber, at det vil bevæge retten i den retning, jeg gerne vil have,« siger han til B.T. Aarhus.

Sagen forventes at blive genoptaget den 23. februar 2022.