Liget af Maria From Jakobsen er stadig ikke fundet, men Nordsjællands Politi er stadig overbevist om, at den forsvundne psykologs mand har slået hende ihjel.

Det stod klart mandag formiddag, da den drabssigtede præst Thomas Gotthard igen skulle have sin varetægtsfængsling vurderet af en dommer ved Retten i Hillerød.

Selv om det nu er tre en halv måned siden, at præstens 43-årige kone forsvandt sporløst, ønsker politiet stadig, at de konkrete omstændigheder i den opsigtsvækkende sag skal være hemmelige for offentligheden.

Derfor begærede anklageren ved retsmødet start mandag morgen endnu en gang sagen behandlet for lukkede døre af hensyn til efterforskningen.

Det protesterede pressens repræsentanter imod – blandt andet fordi alle relevante vidner nu må formodes at være grundigt afhørt – nogle af dem endda i flere omgange.

Og at intet ifølge politiets sigtelse tyder på, at der skulle være eventuelle medgerningsmænd på fri fod i sagen, hvor politiet undervejs har bedt om at få ophævet præstens navneforbud og offentliggjort efterlysningsbilleder af den sigtede præst.

Dommeren besluttede dog endnu en gang, at retsmødet om forlængelse af varetægtsfængslingen endnu en gang skal foregå i hemmelighed.

»Der er tale om en alvorlig sag, hvor vi stadig har at gøre med en mistanke om drab på ukendt sted, ukendt måde og ukendt tidspunkt, og hvor forurettede ikke er fundet endnu,« lød begrundelsen fra dommer Jette-Marie Sonne.

Den drabssigtede præst var klædt helt i sort, da han tog plads i retten ved siden af sin forsvarer. Han sendte et kort nik og et forsigtigt smil til B.T.s udsendte, inden han skruede låget af en vandflaske og gjorde klar til retsmødet.

Forinden havde hans forsvarer – advokat Jesper Storm Thygesen – spurgt anklageren, hvor hans klient skulle sidde i retslokalet.

»Det kommer an på, om han vil afgive forklaring,« lød svaret fra anklager Anne-Mette Wedell Seerup.

»Det gør han ikke,« svarede forsvareren for den drabssigtede præst, der ganske usædvanligt har nægtet at udtale sig om den alvorlige drabssigtelse mod ham med henvisning til sin tavshedspligt som præst.

Herefter tog præsten plads ved siden af sin forsvarer i stedet for i vidneskranken.

Den 44-årige præst blev 15. november anholdt og sigtet for at have dræbt sin hustru – den 43-årige psykolog Maria From Jakobsen.

Hun forsvandt sporløst 26. oktober fra parrets hjem i Frederikssund. Trods omfattende eftersøgninger er hun stadig ikke dukket op, men alligevel besluttede politiet allerede for tre måneder siden at sigte ægtemanden for at have slået hende ihjel. Han nægter sig skyldig.

Parret har to børn sammen, men trods den alvorlige sigtelse har præsten afvist at svare på flere af politiets centrale spørgsmål. Det er sket med henvisning til præsters særlige tavshedspligt – hvilket har undret både politiet, eksperter og dommeren i Hillerød, som nu for femte gang bliver bedt om at tage stilling til, om præsten skal blive bag tremmer.

De mener, at præstens normale tavshedspligt ikke kan være relevant, når det gælder hans egne gerninger som privatperson i et politianliggende, som intet har med hans hverv at gøre.

Selv om Maria From Jakobsens lig ikke er fundet, har Nordsjællands Politi helt usædvanligt fået ophævet den drabssigtede præsts navneforbud for at kunne efterlyse vidneudsagn om hans færden omkring det formodede gerningstidspunkt op til 26. oktober.

Og for godt en måned siden offentliggjorde politiet yderligere en række overvågningsbilleder af Thomas Gotthard fra Frederikssund Genbrugsplads.

Her ses Maria From Jakobsens ægtemand fredag 6. november klokken 13.23 skille sig af med blandt andet en sækkevogn og en blå fodertønde.

Sækkevognen var af mærket Garden med gråt stel og røde hjul og røde håndtag. Og den blå plastiktønde med sort låg og en spænderem af metal var pakket ind i en gennemsigtig plastikpose.

Fodertønden vurderes til at kunne rumme cirka 60 liter, og politiet er fortsat interesseret i henvendelser fra folk, der har solgt en sådan tønde til Thomas Gotthard eller set ham med den.

Thomas Gotthard kørte til og fra genbrugspladsen i Frederikssund i familiens grå Suzuki Baleno med registreringsnummer CH 78 908.