Søndag fandt politiet liget af en 52-årig mand gravet ned i Helsinge. Nu er det fastslået, at han blev skudt.

En 52-årig mand, hvis lig blev fundet nedgravet i Helsinge, blev dræbt af skud.

Det oplyser Nordsjællands Politi til Frederiksborg Amts Avis.

Liget af Lars Halvor Hermansen blev fundet nedgravet ved en gård i Helsinge søndag aften, og tirsdag fik politiet resultatet af obduktionen. Den viser, at han blev dræbt af skud.

- På nuværende tidspunkt tilbageholder vi alle andre oplysninger om for eksempel våben, antallet af skud - eller hvor den 52-årige kan være dræbt, siger politikommissær Henrik Gunst til Frederiksborg Amts Avis.

- Vi har fundet ham nedgravet tæt ved den mistænktes bolig, fortsætter han.

Den mistænkte er en 49-årig mand, som forleden blev varetægtsfængslet for drabet og for at være i besiddelse af mellem fire og seks kilo amfetamin.

Lars Halvor Hermansen blev sidst set om aftenen den 18. september. I begyndelsen frygtede politiet, at han havde været ude for en ulykke.

Men som tiden skred frem, ændrede politiets teori sig.

Den 16. oktober lød meldingen fra politiet, at oplysninger om mandens færden gjorde, at man nu frygtede, at han havde været udsat for "en alvorlig forbrydelse."

Nogle få dage senere blev den 49-årige anholdt og varetægtsfængslet, selv om liget af Lars Halvor Hermansen endnu ikke var fundet.

Den mistænkte skulle have været fremstillet i et nyt retsmøde torsdag med henblik på at forlænge hans varetægtsfængsling.

Men retsmødet er aflyst, da han selv er gået med til at fængslingen forlænges uden et retsmøde, oplyser Henrik Gunst til Frederiksborg Amts Avis.

/ritzau/