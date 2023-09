»Der var en pris på hans hoved. Der var nogle, der satsede penge på at få ham dræbt. Han var bange for at blive slået ihjel.«

I knap to år rejste Salam Al-Jawahiri og hans hustru og fem fælles børn rundt i Europa. De var på flugt. Forsøgte at tiltrække sig så lidt opmærksomhed som muligt.

De slog sig ned i Amsterdam for en stund. Så Tyrkiet. Til sidst København, som endte med at danne scenen, da der blev sat en blodig stopper for den 36-årige mands liv i starten af 2022.

I foråret 2020 undslap Salam Al-Jawahiri ellers døden, da han i sidste sekund blev advaret af politiet, der vidste, at der var lagt planer om drabet på ham. Salam Al-Jawahiri stod på en dødsliste, og den, der kunne sætte flueben ved hans navn, ville modtage en dusør på mellem to og fem millioner.

Det er i hvert fald, hvad hans hustru torsdag formiddag fortæller i Københavns Byret, hvor hun er indkaldt som vidne i drabssagen fra Vesterbro.

Sagens to tiltalte er ført ud, da hun vidner. Hun har gennem sin bistandsadvokat gjort det klart, at hun ikke ønsker at være i deres nærvær.

De var ægtemandens venner, fortæller hun. Nu er de tiltalt for også at være hans bødler.

Både den 20-årige og den 21-årige nægter sig skyldige i drabet. Og de nægter også at have haft større kendskab til den trussel, der var mod Salam Al-Jawahiri.

Den svenske bandefigur Salam Al-Jawahiri, 36, blev skudt ned og dræbt 4. februar 2022 på Vesterbro i København. Ifølge politiet i et opgør med fjender fra det svenske bandemiljø. Foto: Svensk Politi Vis mere Den svenske bandefigur Salam Al-Jawahiri, 36, blev skudt ned og dræbt 4. februar 2022 på Vesterbro i København. Ifølge politiet i et opgør med fjender fra det svenske bandemiljø. Foto: Svensk Politi

Hustruen fortæller, at hun var bevidst om, at hendes mand havde fjender. En hel del faktisk.

Det var også fjendebilledet, der i april 2020 var årsagen til, at familien havde indlogeret sig på et hotel i Ängelholm. En kreds af bandegrupperinger fra Malmø var gået sammen under navnet Alliancen, og sammen satte de sig for at gøre det af med personer med tilknytning til den dansk-svenske bandeprofil Amir Mekky. Også kaldet Bokseren.

Amir Mekky og Salam Al-Jawahiri var venner. Tætte venner.

Ifølge hustruen og politiet var det netop venskabet, der skaffede Salam Al-Jawahiri en plads på dødslisten.

Drabeligt selskab. Den 36-årige, svenske bandeprofil Salam Al-Jawahiri (t.v.) og hans danskfødte ven Amir Mekky (t.h.). Foto: Privatfoto Vis mere Drabeligt selskab. Den 36-årige, svenske bandeprofil Salam Al-Jawahiri (t.v.) og hans danskfødte ven Amir Mekky (t.h.). Foto: Privatfoto

I krypterede chatsamtaler planlagde fjenderne hans endeligt. Blandt andet blev der sat en gps-tracker på hans bil, og sådan kunne de følge ham til hotellet i Ängelholm, hvor en af rivalerne tjekkede ind.

Hvad, de ikke vidste, var, at svensk politi kunne følge med i samtalerne. Det var nemlig lykkedes fransk politi af knække krypteringen på de telefoner, der ellers i mange år var de kriminelles foretrukne kommunikationsmiddel.

Dermed kunne politiet advare den 36-årige og hans familie, der kunne flygte i sikkerhed.

Og flygte, det gjorde de, fortæller hustruen i retten.

Efter at have boet i Malmø i årtier, vendte de den svenske by ryggen. Rejste ud i Europa. Boede på må og få. Bosatte sig i kortere og længere perioder i forskellige lande.

»Vi måtte ikke fortælle, hvor vi var henne. Vi løj om, hvor vi var, og vi prøvede at sikre, at vi ikke mødte folk, vi kendte,« fortæller hun.

Da anklageren spørger, hvordan familien havde råd til den levevis - til at rejse rundt hele tiden - kommer svaret prompte fra hustruen.

»Han var kriminel.«

Det var hendes ægtemand, der skaffede pengene. Og hun blandede sig ikke.

Til sidst landede familien i København. Men hustruen og børnene var ikke trygge ved det. Malmø var for tæt på.

»Jeg og mine børn sagde, at vi ikke skulle være i København. Han sagde, vi skulle fejre jul og så videre.«

Salam Al-Jawahiri kom aldrig videre.

Disse bandemedlemmer var ifølge svensk politi parat til at dræbe den 36-årige svensker Salam Al-Jawahiri allerede i 2020. Foto: Privatfoto Vis mere Disse bandemedlemmer var ifølge svensk politi parat til at dræbe den 36-årige svensker Salam Al-Jawahiri allerede i 2020. Foto: Privatfoto

4. februar 2022 klokken 21.14 blev han på hospitalet erklæret død efter at være blevet skudt tre gange på åben gade på Vesterbro. I hånden, hovedet og ballen.

Kort forinden havde han og hustruen aftalt, at hun skulle købe vin, som de kunne hygge sig med senere på aftenen. Hun var så gået i Netto for at handle, og da hun kom tilbage fortalte hendes datter, at ægtemandens bror og ven havde ringet for at høre, om de vidste, hvor Salam Al-Jawahiri var henne.

»Jeg syntes, det var mærkeligt, for de plejede ikke at spørge, og jeg havde jo talt med ham 20 minutter før. Jeg spurgte, hvad der var sket, og de fortalte, at der havde været et skyderi. De vidste endnu ikke, om Salam var blevet ramt.«

I retten fortæller hustruen, at hun bad broren og vennen om at holde hende opdateret. Der gik noget tid. Og så fik hun beskeden. Hendes mand var blevet ramt af dødelige skud.

»Har du ide om, hvorfor Salam skulle skydes den dag?« spørger anklageren.

»Nej,« siger hun.

»Er det hans fortid, der har indhentet ham?«

»Problemet var lidt, at jeg holdt op med at spørge,« svarer hun så.

Der var sket så meget. Der var blevet sagt så meget. Hun ved ikke, hvorfor hendes mand skulle dø netop den dag på Vesterbro.

Hun ved bare, at det er to unge mænd, som hun betragtede som ægtemandens venner, der nu sidder på anklagebænken.

To mænd, som hun og familien havde tilbragt tid med på drabsdagen, hvor de havde været i Malmø og Lund for at spise falafel og ordne et ærinde.

Selv beskriver mændene også Salam Al-Jawahiri som en ven. En mand, som den ene 'rigtig godt kunne lide'.

De afviser blankt, at de skulle stå bag drabet. Og de nægter også at være en del af det bandemiljø, som ifølge anklageren skulle være årsagen til drabet.

Hør mere om drabssagen i 'På Fersk Gerning' her, eller hvor du plejer at høre podcast.