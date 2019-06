Liget af en dræbt person, der blev fundet i udbrændt stuehus søndag, er blevet endeligt identificeret.

Det var den 80-årige beboer på Slagelse Landevej 108 i Vemmelev, som søndag blev fundet dræbt i den udbrændte landejendom. Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi fredag.

Liget af manden blev fundet søndag, efter at det var lykkedes for brandfolk at få bugt med en omfattende brand på stedet.

Undersøgelser viste hurtigt, at den døde person var blevet dræbt forud for branden. Først sidst på ugen blev den dræbte endeligt identificeret.

Husets beboer var en 80-årig mand. Han boede alene på stedet.

Det er ikke oplyst, hvordan manden døde. Politiet har heller ikke fortalt noget nærmere om, hvad brandårsagen er.

Det var en forbipasserende, der søndag morgen klokken 09.25 slog alarm om branden i huset på Slagelse Landevej.

Slagelse Brand og Redning stod for at slukke branden, der havde godt fat i ejendommen.

I alt 20 mand fra beredskabet var rykket ud til stedet for at få bugt med flammerne og det overtændte stuehus.

Allerede mens brandfolkene kæmpede for at få bugt med den sidste del af branden, rykkede politiets efterforskere ud for at finde ud af, hvad der var sket.

Det er usædvanligt, at efterforskere bliver kaldt med ud til en brand så tidligt i forløbet. Men politiet var i tvivl om, hvorvidt der er foregået noget kriminelt på stedet.

I kølvandet på efterforskningen har politiet også fundet tegn på, at drabet og branden har flere ting til fælles med sager fra både Ruds Vedby og Grevinge i Odsherred.

