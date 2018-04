Politiet har sigtet en mand for drab, efter at en mand blev fundet død i lystbådehavnen i Nuuk.

Nuuk. En mand, der er mistænkt for et drab på Grønland, er blevet varetægtsfængslet i 26 dage ved et grundlovsforhør lørdag.

Det skriver det grønlandske medie KNR.

Manden blev anholdt fredag, efter at have været efterlyst siden torsdag, hvor politiet fandt en død mand i havnen ved Pub Nuan i Nuuk.

Politiet i Sermersooq oplyste i en meddelelse torsdag, at politiet torsdag klokken otte om morgenen modtog en anmeldelse om et mistænkeligt forhold i Nuussuaq, der er en bydel i Nuuk.

Her havde en anmelder fundet personlige effekter og blod i området omkring Pub Nuan, men anmelderen kunne ikke finde ejeren til de personlige ting.

Da politiet ankom til stedet fandt det en livløs mand under isen ved Iggiaa-området. Manden blev senere erklæret død.

Efterfølgende efterlyste politiet en person, som blev set gående fra stedet, og det er den mand, som er blevet anholdt, oplyser politiet til KNR.

/ritzau/