Den efterlyste 29-årige mand, som politiet mistænker for at stå bag det knivdrab, der blev begået i fredags ved Døllefjelde-Mussemarkedet, er netop blevet anholdt, efter at han meldte sig selv til politiet.

Manden er sigtet for manddrab og bliver fremstillet ved retten mandag.

Det skriver Sydsjællands Politi i en pressemeddelelse, hvor man også takker for de mange henvendelser, man har modtaget.

Lørdag fortalte politiet, at det havde en formodning om, hvem den mistænske var, og det opfordrede ham til at melde sig selv.

Forbrydelsen skete fredag aften på parkeringsområdet ved markedet. En 32-årig mand blev stukket ned med kniv. Han blev fløjet til behandling på Rigshospitalet, men døde lørdag.

Offeret, der var fra Nykøbing Falster, og den mistænkte kendte hinanden i forvejen, har politiet tidligere oplyst.

Hvad den 29-årige siger til sigtelsen, fremgår ikke af politiets pressemeddelelse søndag aften.

Mandag vil den anholdte blive fremstillet i Retten i Nykøbing Falster.

Her får den anholdte mulighed for at svare på spørgsmål, hvorefter en dommer skal vurdere styrken af politiets mistanke, og om der grundlag for varetægtsfængsling.