12. september blev en 24-årig mand skudt og dræbt på Frederikssundsvej i København.

Efterforskningen af drabet på en 24-årig mand peger på, at gerningsmanden er cyklet væk på en elcykel, men noget af flugten kan også være foregået til fods.

Derfor hører Københavns Politi gerne fra vidner, der kan have set manden. Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse.

»Som led i efterforskningen af det drab, der fandt sted mandag aften den 12. september, søger Københavns Politi nu vidner, der kan have set drabsmanden til fods i et konkret område ved Hulgårdsvej. Umiddelbart er politiet sikre på, at gerningsmanden på en elcykel først cyklede væk fra gerningsstedet på Frederikssundsvej, efter han havde skudt en 24-årig mand, som efterfølgende afgik ved døden.«

Fra Frederikssundsvej cyklede gerningsmanden kort efter til venstre ad Vibevej, til højre ad Ørnevej og til venstre ad Mågevej. Herefter drejede han til højre ad Rørsangervej, kort efter til venstre ad Bogfinkevej og så til højre ad Vestergårdsvej.

Herefter er der vidneforklaringer, der peger på, at gerningsmanden kan være set til fods i området ved det ene hjørne af Genforeningspladsen og op til Hulgårdsvej:

Foto: Københavns Politi

Er der borgere, der mandag aften d. 12 september omkring kl. 20.50 har befundet sig det i område, hører Københavns Politi meget gerne fra dem på tlf. 1-1-4.



Gerningsmanden beskrives som en ung mand, der er spinkel af bygning og var iført sort beklædning.

Han var desuden maskeret og havde en hætte trukket op over hovedet.