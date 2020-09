20-årig mand i Salon Ørn i Brønshøj i København blev ramt flere gange, siger politiet om skuddrab.

Dagen efter drabet på en ansat i en frisørsalon i Brønshøj i København er politiet interesseret i at høre fra vidner.

Det siger lederen af efterforskningen, vicepolitiinspektør Knud Hvass fra Københavns Politi, onsdag formiddag.

- Der var faktisk mange mennesker i området, og vi vil gerne høre fra vidner, siger han.

Den 20-årige mand blev ramt "flere gange", da en spinkel mand kom ind i Salon Ørn på Mørkhøjvej og affyrede et våben mod ham. Afstanden var ganske kort, lyder det fra Knud Hvass.

Gerningsmanden var iført en mørk jakke med en hætte. Desuden var den nedre del af ansigtet dækket af et mundbind af den lyseblå slags. Nogle vidner har beskrevet manden som spinkel, og det er også sagt, at han skulle være mørk i huden. Endvidere er det berettet, at han bar på en pose.

Tæt på salonen ligger Nørre Gymnasium. Mange elever blev alarmeret af skuddene, fortæller rektor Jens Boe Nielsen til Ekstra Bladet.

- De er så løbet over til vinduerne og har set nogle løbe ud ad døren i salonen i forskellige retninger, siger rektor.

Politiets efterforskere er opsatte på at kortlægge, hvordan gerningsmanden kom til og fra salonen. Umiddelbart har politiet indtryk af, at han efter drabet løb ad først Mørkhøjvej og derefter ad Muldager.

Hvordan han ankom stil stedet, er det endnu ikke fastlagt med sikkerhed, oplyser vicepolitiinspektør Knud Hvass.

Onsdag formiddag er han tilbageholdende med at udtale sig om et muligt motiv.

- Vi skal længere frem, siger han.

Vicepolitiinspektøren vil således ikke kommentere, om forbrydelsen har noget at gøre med en blodig konflikt, som udspillede sig i foråret, mellem en gruppe fra Husum på den ene side og flere medlemmer af den forbudte bande Loyal To Familia på den anden.

/ritzau/