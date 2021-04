Seks personer er tiltalt i drabssag fra Husum. En 22-årig mand blev skudt og dræbt, da han sad i sin bil.

Anklagemyndigheden har rejst tiltale mod seks mænd i en sag, hvor en 22-årig mand 8. april 2020 blev ramt af flere skud, mens han sad i sin bil på Åfløjen i Husum i København.

I en mail til Ritzau oplyser Københavns Politi, at de seks er tiltalt for manddrab. Samtidig oplyser anklagemyndigheden, at anklageskriftet ikke er forkyndt for de seks. Derfor kan Ritzau ikke få en kopi af anklageskriftet. Endnu.

I december blev fem personer varetægtsfængslet i sagen. I den forbindelse oplyste Københavns Politi, at fire af dem var registreret som bandemedlemmer i politiets egne systemer.

Ifølge sigtelsen, som blev læst op i retten, er de medlemmer af banden LTF, der som den første kriminelle gruppering er blevet gjort ulovlig. Det skete, da Københavns Byret og siden Østre Landsret opløste banden ved dom.

Sigtelsen mod de fem lød, at drabet på Åfløjen var del af en bandekonflikt mellem LTF og en gruppe kaldet Husumgruppen.

Højesteret har tidligere fastslået, at et drab, der begås som led i en bandekonflikt, i udgangspunktet skal straffes med fængsel på livstid.

Ritzau er ikke bekendt med, hvem den sjette mand er. Men i sigtelserne fra december fremgik det, at der skulle have medvirket "flere uidentificerede medgerningsmænd".

Drabet på den 22-årige skete lidt før klokken 14. Gerningsmændene havde siddet i en bil og ventet i lang tid på, at offeret kom ud på en parkeringsplads.

Manden blev dræbt i en byge af skud fra en Colt-pistol og en Uzi-maskinpistol. I den bil, han havde sat sig ind i, var der skudhuller i sidevinduerne og i bagruden.

Efter drabet kørte gerningsmændene til Klausdalsbrovej. Her brændte de deres bil med de brugte våben af.

De sigtede har under efterforskningen også været sat i forbindelse med et drabsforsøg på Gadelandet i Husum, som skete en lille uges tid før drabet på Åfløjen. Det er endnu uvist, om der også er rejst tiltale for dette.

Det er ikke oplyst, hvordan de tiltalte forholder sig til anklagerne mod dem.

/ritzau/