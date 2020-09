Politiet modtog lørdag aften klokken 17:37 en anmeldelse om et drabsforsøg ved et pizzeria ud for en adresse i Ruds Vedby i nærheden af Tølløse på Sjælland.

Det oplyser Sydsjælland- og Lolland Falsters-Politi i en pressemeddelelse.

En 42-årig mand blev antastet af flere gerningsmænd, og han blev i den forbindelse snittet flere gange i maveregionen af den ene gerningsmand.

Efter overfaldet flygtede gerningsmændene i bil.

Den 42-årige blev kørt på hospitalet, hvor han blev opereret, og han er nu uden for livsfare.

Senere samme aften lykkedes det politiet at anholde de to gerningsmænd.

Der er tale om en 19-årig og en 21-årig mand. Begge fra Sorø.

Politiet leder fortsat efter en tredje gerningsmand i sagen.



De to anholdte fremstilles i formiddag i grundlovsforhør i Retten i Nykøbing, med krav om varetægtsfængsling. Anklagemyndigheden begærer om lukkede døre.