I videoen øverst kan du høre dommer Anette Burkø læse Peter Madsens dom op.

Selvom Peter Madsen onsdag blev kendt skyldig i at have tortureret og dræbt den svenske journalist Kim Wall, så ændrer det ikke ved hans forsvarers syn på den drabsdømte.

Betina Hald Engmark har siden 11. august været Peter Madsens betroede i sagen, der indebærer gruopvækkende detaljer om påførte læsioner i kønsdele og afskårne lemmer, men da BT møder den travle og let forpustede forsvarsadvokat, der har fundet et kvarter i sin arbejdsdag til et interview foran Københavns byret, dagen efter, at Peter Madsen fik en livstidsdom for sine handlinger, er det en determineret og professionel advokat, der fortæller, at hun fortsat vil kæmpe Madsens sag, efter at hun på hans vegne ankede dommen på stedet.

Det indebærer, at hun bekymrer sig for og tager sig af den varetægtsfængslede ubådskaptajn, der fortsat er underlagt besøgs- og brevkontrol.

»Vi når at snakke lidt sammen efter dommen, hvad han siger bliver mellem ham og jeg, men jeg besøgte ham senere på eftermiddagen. Det ligger for mit vedkommende i forsvarsgerningen, at man drager omsorg for sine klienter, så jeg skulle selvfølgelig lige tjekke op på, hvordan han havde det, og jeg skulle alligevel i fængslet for at besøge andre klienter,« siger hun og fortæller, at byrettens afgørelse ikke rokker ved hendes tilgang til Peter Madsen.

»Jeg har nogle klienter, som er tiltalt for nogle ting, men jeg skal ikke tage stilling til, om mine klienter har gjort noget, og fra mit udgangspunkt, som forsvarer, er min klient stadig den samme person uanset, hvad retten siger.«

BT møder Betina Hald Engmark foran Københavns Byret morgenen efter, at hendes klient, Peter Madsen, blev idømt en livstidsdom samme sted. Foto: Bax Lindhardt BT møder Betina Hald Engmark foran Københavns Byret morgenen efter, at hendes klient, Peter Madsen, blev idømt en livstidsdom samme sted. Foto: Bax Lindhardt

For hård straf

Ifølge Betina Hald Engmark er livstidsdommen en alt for hård straf for ét enkelt drab. Og det var derfor også stort set uden betænkningstid fra hende og den hidtil ustraffede Peter Madsen, at hun meldte retten, at dommen ankes.

»Den her straf er efter min opfattelse fuldstændig ude af proportioner i forhold til den retspraksis, der er. Rent juridisk er der tale om bevisanke, når man alene tilkendegiver, at der ankes. Men hvad det nærmere indhold i ankesagen bliver, kan jeg ikke udtale mig om,« siger hun.

Til trods for dommen onsdag, fortryder Betina Hald Engmark ikke noget i forhold til, hvordan hun har grebet den massivt eksponerede sag an.

»Nej, der er faktisk ikke noget, jeg ville gøre anderledes. Nu ved vi, hvad byretten har valgt at lægge vægt på, og det er naturligvis noget, vi vil kigge nærmere på, men hvilken taktik, og hvordan det kommer til at foregå i Landsretten, vil jeg ikke kommentere. Sagen i Byretten skulle ikke køre i pressen, og det skal sagen i Landsretten heller ikke,« siger hun.

Medier fra hele verden har beskrevet ‘ubådssagen,’ som eksempelvis New York Times onsdag prioriterede i sådan grad, at deres læsere verden over fik en såkaldt push-besked på deres smartphones om Peter Madsens livstidsdom, så snart dommer Anette Burkø bekendtgjorde rettens konklusion.

En tidsrøver

Det er da også en ærlig mor til tre, der fortæller, at sagen har kostet kræfter.

»Jeg tror alle forældre kender til, at man i perioder arbejder ekstra meget, mens man i andre perioder har tid til børnene på en anden måde. Jeg er en privatperson, så der er visse ting, jeg holder for mig selv, men selvfølgelig har sagen påvirket mig. Den har taget en stor del af min tid. Det her er ikke den eneste sag, jeg har haft i perioden, men det har været en tidsrøver, og man kan sige, at tiden er taget fra min fritid.«

Ubådssagen er ikke det eneste arbejde, Betina Hald Engmark er i gang med. Da BT møder hende til et interview foran byretten, er hun på vej ind i retten til en sag om økonomisk kriminalitet. Foto: Bax Lindhardt Ubådssagen er ikke det eneste arbejde, Betina Hald Engmark er i gang med. Da BT møder hende til et interview foran byretten, er hun på vej ind i retten til en sag om økonomisk kriminalitet. Foto: Bax Lindhardt

Der er gået mindre end et døgn, siden det foreløbige punktum i Peter Madsen-sagen blev sat, men Betina Hald Engmark er allerede i gang med at kæmpe for en af hendes andre klienter. Og hun har intet problem med at engagere sig i den sag om økonomisk kriminalitet, hun har travlt med at komme ind i retten for, da BT møder hende.

»Det er skam en meget interessant sag om momskarruseller og momssvig, så rent juridisk er den sag noget helt andet. Den kræver mere rent juridisk. Men der er ikke forskel på mine klienter, så det har ikke været svært at sætte mig op til den her sag heller,« siger hun og skynder på BT's udsendte og fotograf for at nå sit retsmøde.

Til trods for at ubådssagen har påvirket Betina Hald Engmark, føler hun sig ikke forandret som menneske, og hun gør fortsat sit bedste for de personer, hvis skæbne i høj grad afhænger af hende, bedyrer hun.

»Jeg oplever ikke, at jeg er anderledes. Jeg har lært nogle flere ting siden 11. august, men jeg føler ingen ændringer, og jeg er stadig den samme person og har stadig den samme omsorg for alle mine klienter.«