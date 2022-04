For ni måneder siden sad 50-årige Lennart Mickey Elkjær på anklagebænken i Retten i Glostrup.

Nu skal den drabsdømte Bandidos-veteran igen for retten.

Denne gang er han tiltalt for vold og vidnetrusler.

Ifølge sagens anklageskrift, som B.T. har fået aktindsigt i, skulle Lennart Mickey Elkjær sammen med en medtiltalt have slået en person i hovedet flere gange 30. juli 2020 ved Novembervej i Søborg.

Men de to tiltalte stoppede ikke ved volden mod offeret. For på samme tidspunkt skulle de angivelig have truet personen, da denne tog sin telefon frem. Her sagde rockeren og den medtiltalte:

»We will kill you if you use this one.«

Løst oversat til dansk sagde skulle de to tiltalte have sagt: »Vi dræber dig, hvis du bruger den der.«

Hvis navnet, Lennart Mickey Elkjær, virker bekendt, er det med god grund. Bandidos-rockeren har tidligere heddet Lennart David Elkjær Christensen, men har nu taget navneforandring.

Han blev kendt i offentligheden i 2003 for et voldsomt bombedrab.

17. september det år satte den tidligere Bandidos-rocker Mickey Borgfjord Larsen sig ind i sin bil, der holdt parkeret foran kapellet ved Glostrup Hospital. Den tidligere rocker vidste ikke, at hans tidligere ven Lennart Mickey Elkjær sammen med et andet medlem af Bandidos havde placeret en bombe på halvandet kilo sprængstof under bilen.

Med en mobiltelefon detonerede de to Bandidos-rockere få sekunder efter sprængladningen, der var så kraftig, at flere af bilens dele blev fundet 200 meter væk.

De to rockere blev i byretten idømt fængsel på livstid for drabet. Dommen blev i Østre Landsret nedsat til 16 års fængsel. Senere har Lennart Mickey Elkjær skrevet bogen 'Expect No Mercy' om drabet.

Da Lennart Mickey Elkjær for ni måneder sad på anklagebænken i Retten i Glostrup, blev han idømt fire måneders fængsel. Sammen med en stribe andre mænd fra Bandidos trængte han ind i en spillehal i Herlev, hvor de med hammere truede flere uskyldige personer, som de troede kom fra banden NNV. På det tidspunkt lå Bandidos i en blodig konflikt med banden fra Nørrebro og Nordvest i København.

Rockerveteranen skal i retten 21. april.