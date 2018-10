Jens Møller bliver vred, når han taler om dem, men ikke desto mindre må han forholde sig til dem - de drabssager, som aldrig er blevet opklaret.

»Jeg har desværre en liste på tre uopklarede sager, som jeg kommer i tanke om, når jeg tænker tilbage. De nager mig fortsat, fordi jeg stadig tænker, at der er mulighed for at opklare dem.«

Ordene kommer fra Jens Møller, der siden 2011 har været drabschef i Københavns Politi, og som for alvor blev et kendt ansigt i den brede offentlighed, da han ledte efterforskningen i ubådssagen.

Og selv om langt de fleste drabssager, som Jens Møller er en del af, bliver opklaret, så må han alligevel sande, at han gennem sin lange karriere som drabschef i både Københavns Politi og tidligere Midt- og Vestsjællands Politi har en liste af sager, som stadig går ham på i dag.

»Den ene drejer sig om Claus Hørløv, der blev knivdræbt i sin lejlighed i Greve. Jeg er overbevist om, at han selv havde lukket drabsmanden ind, men jeg kender ikke motivet. Vi identificerede en stor omgangskreds, og jeg håbede, at vi ville finde gerningsmanden deriblandt. Men det lykkedes os aldrig,« fortæller Jens Møller, da B.T. møder ham i forbindelse med udgivelsen af hans nye bog 'Opklaret - Drabschefens erindringer'.

Den anden sag drejer sig om den grønlandske kvinde Vivi fra Ringsted, der tilbage i 2008 først blev meldt savnet, efter hun havde været til en fest, men senere blev fundet dræbt og delvist nedgravet i en skov lidt uden for Ringsted.

»Og det ærgrer mig stadig, når vi vidste, hvem hun havde været sammen med inden, og at vi alligevel ikke var i stand til at løbe den op,« siger Jens Møller.

Den tredje og sidste sag, der stadig hjemsøger Jens Møller, fandt sted den 19. januar 2012, hvor den 21-årige gymnasieelev Cem Aydin blev tæsket ihjel af 8-10 gerningsmænd på Frederiksberg. Selv om familien har udlovet en dusør på flere hundrede tusinde kroner, er sagen endnu uopklaret.

»Og når der er så mange gerningsmænd, så plejer vi at få et gennembrud, fordi venner eller bekendte ved noget. Vi håbede på, at nogen var blevet uvenner, eller at en kæreste måske ville fortælle os noget, for det kan ikke kun være de 8-10 gerningsmænd, der ved noget. Det ærgrer mig stadig i dag, og jeg bliver faktisk vred, når jeg taler om det,« fortæller Jens Møller, der tilføjer, at hvis nogen har kendskab til de tre sager og ved noget, så må de meget gerne tage kontakt til politiet.

Den svære samtale

Foruden de frustrationer, uopklarede mordsager medfører hos Jens Møller og andre efterforskere, så afføder det selvsagt også frustrationer hos de pårørende, når de skal orienteres om, at politiet ikke har været i stand til at opklare sagen, og det er »den svære samtale«, som Jens Møller kalder det.

»Der er ingen tvivl om, at en af de tungeste opgaver for politiet er, når man skal underette mennesker om, at deres kære er døde, men det er også en kedelig situation, når vi skal fortælle pårørende, at vi opgiver at efterforske drabet på deres kære,« siger Jens Møller.

En sådan samtale kommer typisk i kølvandet på et langt efterforskningsforløb, hvor familien i mange tilfælde selv kan have følt sig mistænkt, da det ifølge Jens Møller jo ofte er her, at man finder gerningsmanden.

»Og hver eneste dag håber familien, at vi ringer og fortæller, at vi har et gennembrud, men så ringer vi og spørger, om de kan komme ind til en snak på politigården.«

Til den snak gennemgår politiet typisk sagens detaljer med familien og spørger, om de kan se steder, hvor man måske har overset noget, og når det ikke er tilfældet, oplyser man familien om, at der ikke er mere at gøre, og sagen lægges til side, indtil man får nye henvendelser.

»Det er en rigtig dum dag, og det afføder selvfølgelig nogle reaktioner fra de pårørende. Nogle bliver frustrerede, andre bliver kede af det eller vrede. De er magtesløse,« fortæller Jens Møller.

I bogen 'Opklaret - Drabschefens erindringer' fortæller Jens Møller om en lang række af de drabssager, som han har været involveret i, heriblandt ubådssagen, der i sidste ende resulterede i en livstidsdom til Peter Madsen for at have dræbt og parteret den svenske journalist Kim Wall.