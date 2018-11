Chef i politiet er flyttet fra lederstilling til en ny afdeling under en sag om muligt brud på tavshedspligt.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) skal undersøge, hvorvidt drabschef ved Københavns Politi, Jens Møller Jensen, har brudt sin tavshedspligt i sin nye bog.

Det skriver Politiken.

Imens undersøgelsen pågår, er Jens Møller Jensen blevet flyttet fra sin lederstilling på afdelingen for personfarlig kriminalitet i Københavns Politi.

Drabschefen blev landskendt som leder af efterforskningen af drabet på den svenske journalist Kim Wall sidste år.

Det mulige brud på tavshedspligten opstår i forbindelse med bogen "Opklaret - Drabschefens erindringer", der udkom i sidste uge.

- Mens undersøgelsen pågår, er Jens Møller Jensen blevet midlertidig omplaceret, så han ikke sidder med det fagområde, som vil kunne blive en del af undersøgelsen, skriver Københavns Politi i en mail til Politiken.

Adspurgt om Jens Møller kan vende tilbage til sin stilling efter undersøgelsen, svarer Københavns Politi:

- Nu afventer vi DUP's undersøgelse og først herefter vil Københavns Politi vurdere, hvad der videre skal ske.

Avisen spurgte i sidste uge Jens Møller Jensen, om han brød sin tavshedspligt i sin bog.

- Jeg er bevidst om, at der også kan komme en sag mod mig. Jeg håber inderligt ikke, jeg har sagt noget i min bog, jeg ikke kunne sige.

- Men hvis jeg har brudt min tavshedspligt, må jeg stå til ansvar som alle andre, svarede han.

Jens Møller Jensen skal have fået rollen som ny leder af afdelingen for berigelseskriminalitet, mens undersøgelsen står på.

Ifølge Politikens oplysninger er hans tidligere stilling blevet midlertidigt besat.

Sagen om muligt brud på tavshed er ikke den eneste i branchen. Den tidligere PET-chef Jakob Scharf er også anklaget for at have brudt sin tavshedspligt i bogen "Syv år for PET".

I retten har Scharf dog gentagne gange fastholdt, at han ikke videregav fortrolige oplysninger i bogen.

