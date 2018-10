Var det et mediestunt, da Peter Madsens ubåd gik til bunds, og den svenske Kim Wall pludselig var forsvundet i august måned i fjor?

I dagene efter den 10. august 2017, hvor den nu drabsdømte Peter Madsens ubåd pludselig gik til bunds i Øresund, og den svenske journalist, der havde været med om bord, blev meldt savnet, overvejede efterforskningsholdet i sagen, om der var tale om et mediestunt.

Det fortæller drabschef ved Københavns Politi, Jens Møller, der havde en ledende rolle i efterforskningen, i sin nye bog 'Opklaret'.

»Vi havde stadig den tanke, at det hele kunne være et mediestunt,' fortæller Jens Møller i bogen og henviser til et interview, som Peter Madsen gav til Søndagsavisen tilbage i 2014, hvor han fortalte, at gerne ville lave en 'happening af gigantiske dimensioner'.«

Jeg tænkte flere gange: Er vi en del af et mediestunt Jens Møller, drabschef Københavns Politi i bogen 'Opklaret'

»Jeg tænkte flere gange: Er vi en del af et mediestunt? Var det derfor, det var en journalist, der havde været med ude? Det var min beslutning at sigte ham for drab, og jeg ville blive til grin, hvis det viste sig, at journalisten og opfinderen havde udført et mediestunt. Jeg håbede faktisk, at jeg ville blive til grin, og at journalisten blev fundet i live. Men jeg var godt klar over, at det desværre nok ikke var sådan.«

Det blev Jens Møller og hans hold imidlertid ikke. Peter Madsen blev i april idømt en livstidsdom for drabet på Kim Wall, og i september satte Østre Landsret en tyk streg under, da de stadfæstede dommen.

'Speciel situation'

Ubådssagen blev dækket massivt af både dansk, svensk og internationalt presse, og for Jens Møller og resten af efterforskningsholdet, der var på sagen, var der også tale om en ganske usædvanlig situation. I bogen fortæller drabschefen, at selv om han selv og andre politifolk er vant til at se døde, mishandlede eller dræbte mennesker, så var det her noget andet.

»Der var et stort følelsesmæssigt spænd mellem at være professionel og nøgtern, koncentreret og præcis, sætte en retning i efterforskningen, bakke medarbejdere op og så være empatisk og tale med forældrene uden at stille dem urealistiske ting i udsigt. Sådan en situation er meget speciel,' forklarer han i bogen 'Opklaret'.«

Jens Møller fortællere videre, at han tror, at Kim Wall har været spændt fast i arme og ben nede i Peter Madsens ubåd med nogle stropper, som politiet fandt i en pose, hvori Kim Walls tøj også lå. Ifølge drabschefen var der rør i ubådens loft, som man kan forestille sig, at stropperne var spændt fast i.

»Min teori er, at han udmærket vidste, hvad der skulle ske i ubåden med journalisten, da han klokken 19.20 den 10. august sejlede ud af Københavns Havn. Da han stod med hende i tårnet og vinkede til forbipasserende. Da hun sendte sin kæreste sms’er. Da de drak te sammen.«