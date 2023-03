Lyt til artiklen

3. november 2022 blev en 37-årig gravid kvinde brutalt dræbt på en parkeringsplads ved sin arbejdsplads i Holbæk.

Nu er en 25-årig mand og en 34-årig kvinde er tiltalt for at have planlagt drabet i forening.

Ifølge politiet var det manden, der med en kniv skar halsen over på den 37-årige og tildelte hende flere knivstik på kroppen, da hun sad i sin bil.

Den 34-årige er tiltalt for medvirken til drabet.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Den gravides kvinde barn blev i første omgang reddet, men den 8. november afgik den lille dreng ved døden, fem dage gammel.

På gerningsaftenen havde den 37-årige netop fået fri fra sit job på plejehjemmet. Hun havde netop sat sig ind i sin bil, da hun blev angrebet. En af kvindens kollegaer forsøgte at stoppe gerningsmanden og fik tilkaldt politi og ambulance.

Den nu tiltalte mand løb fra stedet.

Han blev anholdt 7. november ved Sandholmlejren. Han er afghansk statsborger og kom til Danmark kort tid inden sin anholdelse.

Dagen efter, 8. november, blev en 33-årig kvinde anholdt.

Kvinden, der nu er 34-år, har en relation til den afdøde 37-årige kvinde. Hun er ligeledes afghansk statsborger og har bopæl i Danmark.

Retssagen mod de to starter 26. september ved Retten i Holbæk. Den vil blive afviklet som en nævningesag, hvor der er afsat i alt otte dage til behandlingen af sagen ved retten.

