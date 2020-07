»Jeg synes ikke, det er okay, at de bruger min vens død til det her.«

Mikkel Larsen står sammen med sin kæreste, Victoria Ipsen, på den bålplads, hvor deres gode ven Phillip Mbuji Johansen blev fundet dræbt 23. juni.

De kommer der tit, men i dag er noget anderledes. Der er hængt cirka 10 klistermærker op på de pæle, der holder bålpladsens tag.

'BLM' står der skrevet hen over en stregtegning af Bornholm på et af dem.

En forkortelse for 'Black Lives Matter'

Efter det kom frem, at Phillip Mbuji Johansen, der nåede at blive 28 år, var halv tanzanier, har der særligt på de sociale medier Facebook og Instagram været spekuleret i, om det var hans hudfarve, der drev de to tiltalte til at tage hans liv.

Det afviser både anklagemyndighed, forsvarer, politiet og dem, der stod både afdøde og tiltalte nær.

»Der har aldrig været et racistisk motiv,« siger Mikkel Larsen, der foruden at være venner med afdøde var endnu bedre venner med en af de mænd, der er tiltalt i sagen.

Både Mikkel og Victoria fik et chok, da de hørte om drabet. De havde aldrig forestillet sig, at sådan noget kunne ske. Slet ikke blandt deres venner. Vis mere Både Mikkel og Victoria fik et chok, da de hørte om drabet. De havde aldrig forestillet sig, at sådan noget kunne ske. Slet ikke blandt deres venner.

»Det er også derfor, at når vi kommer ud her på stedet og ser sådan noget være hængt op, så tænker jeg, at det har vi hørt nok på nu,« siger han, mens han piller endnu et klistermærke ned.

Han krøller det sammen og går videre for at fjerne det næste. Han er træt af, at folk, der hverken kender den afdøde eller de tiltalte, bruger drabet for at fremme deres sag.

Det samme er Victoria Ipsen.

»Jeg kan godt se, at det er oplagt, når han var halvt afrikaner, men brødrene og ham var jo gode venner,« siger hun.

'Solskinsøen R.I.P.' står der på dette klistermærke. Vis mere 'Solskinsøen R.I.P.' står der på dette klistermærke.

Hun tager også en seddel med ordene 'Black Lives Matter', som ligger blandt nogle blomster på gerningsstedet, i lommen.

Hvad parret ikke ved, er, at han ikke er den første, der har fået den idé. Da B.T. besøgte gerningsstedet dagen forinden, kom tre personer gående forbi.

Efter flere forsøg med en kort negl får en af dem fat i et hjørne og hiver klistermærket af.

På det var en tegning af øens største varemærke, Krølle Bølle, med et stort hagekors på maven.

Mikkel og Victoria har ofte ses med særligt den yngste bror. Mikkel beskriver ham som en bror. Vis mere Mikkel og Victoria har ofte ses med særligt den yngste bror. Mikkel beskriver ham som en bror.

»Det der, det er alt, alt for meget,« siger Mikkel Larsen, da B.T. fortæller ham om det, og han fortsætter:

»Hvis det ikke er racistisk, så lad være med at kalde det racistisk.«

B.T. har talt med flere kilder tæt på brødrene, der er tiltalt for at slå Phillip Mbuji Johansen ihjel.

De afviser alle, at motivet skulle være racistisk. Det samme gør de to mænds forsvarsadvokater.

»Min klient har venner, der er alle mulige farver, han ser ikke sig selv som racist på nogen måde,« siger Asser Gregersen, der er forsvarer for den yngste af brødrene.

Vi har lært motivet at kende på baggrund af en række afhøringer Benthe Pedersen Lund, chefanklager fra Bornholms Politi

»Alle dem med høtyve og fakler på Instagram, Facebook, og hvad der ellers er, de kan jo synes, hvad de vil. Politiet har meldt ud, at motivet ikke er racistisk. Det vil man ikke gøre, hvis man er bare den mindste smule i tvivl,« siger Peter Secher, der forsvarer den ældste bror.

Chefanklageren fra Bornholms Politi, Benthe Pedersen Lund, er også klar i spyttet.

»Der er intet, der tyder på det. Vi har lært motivet at kende på baggrund af en række afhøringer,« siger hun.

Det har ikke været muligt for B.T. at finde frem til den eller de personer, der har hængt klistermærkerne op ved bålstedet. Vi har været i kontakt med talsperson for 'Black Lives Matter'-bevægelsen Bwalya Sørensen, men hun ønsker ikke at udtale sig.