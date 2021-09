Det gik voldsomt for sig, da to mænd blev forsøgt dræbt på åben gade tirsdag i den forgangne uge.

Bevæbnet med både en økse og knive gik flere gerningsmænd til angreb på de to mænd for øjnene af et større boligkvarter.

Det fremgår af retsbogen fra det grundlovsforhør, der er blevet afholdt i forbindelse med sagen, hvor en 27-årig mand blev sigtet for drabsforsøg – subsidiært legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter.

Manden nægtede sig skyldig, men en dommer besluttede at varetægtsfængsle ham i 14 dage.

Ifølge politiet skete overfaldet omkring klokken 19 på Præstebakken i Esbjerg, da de to ofre på henholdsvis 20 og 25 år kom kørende i en Fiat Bravo. Pludselig bragede en Volvo S60 og en Hyundai Sonata ind i de to ofres bil, hvorefter den nu sigtede mand og flere medgerningsmænd gik til angreb.

Af retsbogen, som B.T. har fået aktindsigt i, fremgår det, at den sigtede og hans medsammensvorne ifølge politiet overdyngede deres ofre med 'flere knytnæveslag og spark samt overfaldt dem med knive og en økse'.

Den ene af de to ofre blev stukket flere gange på kroppen med en kniv, ligesom han også blev slået i baghovedet med en økse, mens den anden ligeledes blev stukket adskillige gange med kniven.

Sidstnævnte i sådant et omfang, at hans lunge punkterede.

Motivet for overfaldet er endnu ukendt, men Syd- og Sønderjyllands Politi oplyste umiddelbart efter, at episoden meget vel kan have rødder i bandemiljøet.

»Det bunder i, at de to mænd, der er blevet stukket med kniv, hos politiet tidligere er kendte i banderelationer,« uddybede politiinspektør Jeppe Kjærgaard, der er linjechef for efterforskning ved Syd- og Sønderjyllands Politi, over for JydskeVestkysten.

Politikredsen har ikke ønsket at sætte navn på, hvilke grupperinger der er tale om, men ifølge Ritzau har to bander fra henholdsvis Kvaglund og Stengårdsvej i Esbjerg i årevis haft et anstrengt forhold til hinanden og har tidligere ligget i åben konflikt.

Der har dog været stille omkring dem i et stykke tid.

Foruden den 27-årige er en 30-årig mand også sigtet i sagen. Han blev tirsdag varetægtsfængslet i fire uger sigtet for grov vold. Han nægter sig skyldig.