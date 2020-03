Efter at have været forsvundet i 41 dage, blev en mand fundet dræbt og begravet under en terrasse i Helsinge.

Først blev 52-årige Lars Halvor Hermansen dræbt af skud fra et jagtgevær.

Derefter blev hans lig lagt i et tømt vandbassin på en terrasse i Helsinge og overdænget med jord og et lag af støbt beton.

Endelig blev der anlagt et bålsted på det sted, hvor han blev begravet.

Drabet blev begået af 50-årige Henrik Verdun Hansen fra Helsinge. Det var også ham, der sørgede for at skjule Lars Halvor Hermansen efterfølgende.

Det er et nævningeting i Retten i Helsingør fredag kommet frem til.

I den forbindelse er Henrik Verdun Hansen blevet idømt 15 års fængsel.

Foruden drab er den 50-årig kendt skyldig i usømmelig omgang med lig, ulovlig våbenbesiddelse og besiddelse af ikke under syv kilo amfetamin til videresalg, oplyser Retten i Helsingør.

Lars Halvor Hermansen blev dræbt 18. september 2018. Hans lig blev fundet af politiet godt en måned efter drabet.

Forinden havde han været forsvundet i 41 dage.

Under retssagen har Henrik Verdun Hansen erkendt at have affyret det skud, der kostede Lars Halvor Hermansen livet.

Men det var ikke hans hensigt at dræbe. Der var tale om et vådeskud, har han ifølge Ekstra Bladet forklaret.

Umiddelbart efter dommen har han valgt at anke rettens afgørelse.

Henrik Verdun Hansen blev anholdt og sigtet for drabet, allerede inden Lars Halvor Hermansens lig dukkede op.

Ifølge Ekstra Bladet er det kommet frem, at Lars Halvor Hermansen tilsyneladende var involveret i handel med amfetamin, og at hans drabsmand skyldte ham 30.000 kroner i narkogæld.

Sidstnævnte havde forud for drabet desuden fået en dummebøde på 70.000 kroner. Årsagen var angiveligt, at han ikke længere ville dyrke skunk for Lars Halvor Hermansen på sin ejendom i Helsinge.

Lars Halvor Hermansen blev skudt og dræbt, da han mødte op på Henrik Verdun Hansens adresse den 18. september 2018.

Det er ifølge Ekstra Bladet et enigt nævningeting, der er kommet frem til, at drabet - og de øvrige forhold - skal koste 15 års fængsel.

/ritzau/