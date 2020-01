Et forældrepar straffes med 14 års fængsel for at have dræbt deres syv uger gamle baby. Barnet var uønsket.

Et forældrepar er torsdag idømt 14 års fængsel for drab på deres nyfødte pige. Barnet var uønsket, og forældrene udsatte det for vold på hospitalet.

Det er et enigt nævningeting ved Retten i Glostrup, som har fundet forældrene skyldige i drabet.

Der er tale om en 34-årig mand, Mohamad-Bager Faieq Hussein Al-Jeboury, og en 24-årig kvinde, Rand Yaseen. Begge har irakisk baggrund, men manden er dansk statsborger. Kun han taler dansk, mens kvinden under sagen har været hjulpet af en arabisk tolk.

Under sagen er det kommet frem, at forældrene ikke ønskede at få barnet, og at de havde forsøgt at fremprovokere en abort.

Blandt andet skrev kvinden fem uger før fødslen en besked til manden. Det gjorde hun under et besøg i Irak. Hun skrev, at hun ville opsøge en apoteker og bede om "noget, der kan dræbe barnet".

En uge senere fik hun fat i piller, som kunne fremkalde en abort. Piller, som kvinden tog, inden hun gik i fødsel.

Barnet blev født tre måneder før tiden på Herlev Hospital i begyndelsen af marts. Hun blev straks overført til Rigshospitalet. Senere kom hun tilbage til Herlev Hospital, fordi hun i første omgang udviklede sig tilfredsstillende.

Men under indlæggelsen fik pigen det værre. Personalet vidste ikke hvorfor, og pigen kom tilbage til Rigshospitalet. Det viste sig, at hendes ene lunge var punkteret.

En uge efter ankomsten til Rigshospitalet punkterede pigens anden lunge også. Senere viste en obduktionen 31 brud på ribbenene.

Retten har fundet det bevist, at forældrene dsatte pigen for vold blandt andet ved at klemme hende. så ribbenene brækkede, og at deres hensigt var, at hun skulle dø. Det gjorde hun den 25. april

Det er ikke enestående, at forældre dræber deres børn. Hvert år er der sager om mødre, der for eksempel på grund af en fødselspsykose eller lignende dræber deres barn, eller fædre, som for eksempel rusker en skrigende baby til døde.

Men sager, hvor forældre i forening og med det klare mål, at barnet skal dø, udsætter den lille for vold, er uhyre sjældne.

/ritzau/