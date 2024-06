27-årig kunne ikke huske drab på massageklinik og ville frifindes, men accepterer alligevel dom på 12 år.

En 27-årig mand er tirsdag ved Retten i Holbæk idømt 12 års fængsel for at have dræbt en kvinde på en massageklinik i Fårevejle Stationsby, skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

27-årige Frederik Petersen valgte efter domsafsigelsen at modtage dommen - det betyder, at han ikke vil anke til Østre Landsret.

Det var den 21. juni sidste år klokken 14.43, at den 57-årige kvinde blev fundet dræbt på massageklinikken.

Den afdøde kvinde blev fundet af en bekendt, som var taget til klinikken, fordi kvindens pårørende ikke kunne komme i kontakt med hende.

På det tidspunkt havde kvinden været død i nogle timer. Ifølge anklageskriftet i sagen blev hun dræbt samme morgen mellem klokken 07 og 09.

Under sagen har Frederik Petersen nægtet sig skyldig. Han har erkendt, at han har været på klinikken, men kan ikke huske, hvad der skete.

Frederik Petersen havde været til en fest i nærheden og var påvirket af stoffer, da han tog til festen.

Først dagen efter drabet blev han anholdt. Politiet havde om aftenen på drabsdagen anholdt to andre personer, som måtte tilbringe natten i politiets varetægt.

Det viste sig imidlertid, at de ikke havde noget med drabet at gøre, og efterforskningen pegede derefter i retning af Frederik Petersen, som blev anholdt 22. juni. Dagen efter blev han stillet for en dommer og har siden da siddet varetægtsfængslet.

En straf på 12 års fængsel svarer til det strafniveau, som er det normale udgangspunkt i straffesager.

Frederik Petersen skal fortsat sidde varetægtsfængslet, frem til han påbegynder afsoningen af straffen.

/ritzau/