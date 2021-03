Østre Landsret har ikke pillet ved straffen til en 40-årig mand, der bankede sin kone til døde i oktober 2018.

Det gjorde ingen forskel for en 40-årig mand, at han sidste år valgte at anke en forvaringsdom til Østre Landsret.

Manden er således endnu en gang blevet idømt forvaring og udvisning for bestandig for at have frihedsberøvet og dræbt sin hustru samt været voldelig over for sine børn.

Det er sket onsdag.

- Landsretten idømmer 40-årig pakistansk mand forvaring for drab, vold og frihedsberøvelse mod sin samlever samt for vold mod deres tre børn, skriver Statsadvokaten i København på Twitter.

- Frihedsberøvelsen og drabet blev begået under anvendelse af meget grov vold i perioden august-oktober 2018. Manden udvises for bestandig, lyder det videre onsdag eftermiddag.

Onsdag formiddag blev manden kendt skyldig, og det har altså ikke taget lang tid for nævninger og dommere at nå frem til straffen.

Dommen er en stadfæstelse af udfaldet ved Retten i Roskilde, hvor mandens sag blev afgjort i april sidste år.

40-årige Abdul Wahab Khan, der tidligere hed Kamran Khan, er dømt for at have udsat sin kone for grov vold i ti år frem til hendes død i oktober 2018.

Det skete på forskellige adresser - blandt andet i familiens hjem i Lejre syd for Roskilde. Op til sin død blev kvinden blandt andet slået med et aluminiumsbat, en skruemaskine og med bagsiden af en økse.

Aftenen inden kvinden afgik ved døden, slog manden hende med knyttet hånd samt med et bat i ansigtet, hovedet og på overkroppen.

En retsmediciner vurderede, at hun ikke ville være død, hvis ikke hun "var tilført disse skader".

Parrets børn har vidnet under retssagen, hvor de blandt andet har fortalt om deres fars mishandling af moren. Børnene har også fortalt om den vold, som faren har udsat dem for.

Forvaring er sammen med fængsel på livstid den eneste form for frihedsberøvelse uden tidsbegrænsning, når det gælder personer, som ikke er sindssyge.

Mænd og kvinder, der er dømt for personfarlig kriminalitet, kan idømmes forvaring, hvis de anses som særligt farlige.

/ritzau/