Den 20-årige mand, der i weekenden blev sigtet for drabet på en 39-årig kvinde, havde tilsyneladende tid til at tage billeder af sit formodede offer, før han blev opdaget.

På mandens telefon har politiet således fundet et billede, der er taget af den 39-årige kvinde – angiveligt efter hun var død.

Det fremgår af fængslingskendelsen fra grundlovsforhøret, som B.T. har fået aktindsigt i. Den 20-årige nægter sig skyldig.

Drabet fandt sted på det psykiatriske hospital Oringe i Vordingborg omkring middag lørdag, og af kendelsen fremgår det videre, at manden skulle have taget et billede eller en video, hvor han sidder med sit knæ på den 39-årige kvindes hals.

Billede- eller videomaterialet sendte han videre via det sociale medie Snapchat.

Da grundlovsforhøret er blevet afholdt for lukkede døre, er oplysninger om sagen fortsat sparsomme, men ifølge B.T.s oplysninger skulle kvinden have ligget død i et buskads på matriklen i tæt på tre kvarter, før det blev opdaget.

Sydsjællands Politi har ikke ønsket at kommentere den oplysning af hensyn til efterforskningen.

»Vi kan ikke rigtig sige noget om den del endnu, fordi vi fortsat er i gang med de tekniske undersøgelser og en masse afhøringer for at klarlægge hændelsesforløbet, og indtil det er klarlagt, så kan vi ikke sige noget om den del,« siger vicepolitiinspektør Søren Ravn-Nielsen.

Sikkert er det dog, at politiet fik anmeldelsen om drabet klokken 13.19, og umiddelbart efter kunne de anholde den 20-årige mand.

Havde lyst hår i skægget

Da manden blev fremstillet i grundlovsforhør søndag, var han, ifølge TV 2 Øst, der var til stede ved grundlovsforhøret, iklædt en blå dna-dragt. Han forholdt sig roligt under retsmødet og lyttede opmærksomt, da sigtelsen mod ham blev læst op.

Efter det godt halvanden time lange grundlovsforhør kom dommer Lene Sigvardt frem til, at manden skulle varetægtsfængsles i surrogat – altså på en lukket psykiatrisk afdelingen – frem til 26. marts.

Varetægtsfængslingen er dels begrundet med de fund, der er gjort på mandens telefon, men også at der muligvis kan være medgerningsmænd, som endnu ikke er anholdt, og at den 20-årige på fri fod vil kunne vanskeliggøre efterforskningen ved eksempelvis at fjerne spor, advare medgerningsmænd eller påvirke vidner.

Forud for næste retsmøde vil politiet kortlægge den sigtedes færden i tiden op til drabet, ligesom der skal foretages dna-undersøgelser af noget lyst hår, som er fundet i mandens skæg.

Den 39-årige kvinde og manden havde desuden en relation til hinanden, har politiet oplyst. De vil imidlertid ikke komme nærmere ind på, hvad den relation er – andet end at de begge har en tilknytning til psykiatrien i Vordingborg.