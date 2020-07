Billeder af de to sigtede i sagen om drabet på den 28-årige dansk-tanzaniske mand har de seneste dage floreret på forskellige sociale medier.

Men nu opfordrer chefanklager Bente Petersen Lund fra Bornholms Politi danskerne til ikke at dele billederne.

»Det er formentlig i strid med persondataloven, at der bliver lagt de her oplysninger ud, og det er vi i gang med at efterforske. Så jeg kan kun opfordre til, at der ikke er en folkedomstol,« lyder det fra Bente Petersen Lund.

Hun vil ikke udelukke, at der på et senere tidspunkt kan rejses tiltale mod de personer, som deler billeder og andre personfølsomme oplysninger om de to sigtede brødre.

Det er vigtigt, at folk ved, hvem de her folk er Jennifer Jamilla

»Men det skal forelægges datatilsynet, så det kan jeg ikke udtale mig nærmere om.«

På de sociale medier har der siden drabet i sidste uge været spekuleret i et racistisk motiv. Det skyldes blandt andet, at den ene af de to brødre har en nazistisk tatovering på sit ben, mens han på sin Facebook-profil har et billede med sloganet 'White Lives Matter'.

Bornholms Politi har imidlertid fastholdt, at der ikke var tale om et racistisk motiv, men derimod en personlig relation mellem de to sigtede og den dræbte, som gik galt.

Hvad den relation er, vil politiet ikke komme nærmere ind på, og da grundlovsforhøret blev afholdt for lukkede døre, er de nærmere detaljer i sagen ikke offentligheden bekendt, men B.T. kunne torsdag fortælle, at Asser Gregersen, der er forsvarer for den ene af de to mænd, vil anmode retten om en delvis åbning af dørene, så offentligheden kan få kendskab til motivet.

Folk skal vide, hvem de er

En af dem, som har delt et usløret billede af de to brødre, er 19-årige Jennifer Jamilla fra Næstved.

I opslaget sammen med billederne af de to unge mænd skriver hun:

'Her ser vi to psykopater. De to skyldige i drabet på den 28-årige på Bornholm med vold, knivstik og kvælning samt flasker, de har slået ham ned med osv.'

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Jennifer Jamilla for at høre, hvorfor hun har delt billedet af de sigtede i sagen. Hun er endnu ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelse.

Men over for TV 2 Bornholm begrunder hun blandt andet sin beslutning om at dele billedet af de to brødre med, at der ikke er nedlagt navneforbud i sagen.

»Jeg har delt det, fordi jeg synes, det er vigtigt, at folk ved, hvem de her folk er, og så, fordi jeg ved, at hvis det havde været folk med en anden baggrund end dansk, så var medierne eksploderet over, hvad der var sket, ligesom der var blevet lagt billeder op af de skyldige alle steder,« siger hun til TV 2 Bornholm.

Hendes opslag er i skrivende stund delt mere end 1000 gange og kommenteret mere end 500 gange.

Ekspert: Det er strafbart

Ifølge Birgit Feldtmann, der er professor i strafferet ved Aalborg Universitet, kan det være strafbart at dele billeder af de to mænd. Det gælder både dem, der laver opslaget, og ikke mindst dem, der deler opslaget.

»Det afhænger af, hvad man skriver, men man må ikke bare dele andre folks billeder på Facebook uden samtykke, og man må heller ikke dele billederne med navngivelse,« siger hun og understreger, at hun udtaler sig på et generelt plan.

»Samtidig er der i retsplejeloven regler om, at man ikke må fejlinformere i straffesager på en måde, så det kan påvirke dommere og domsmænd,« forklarer hun videre.

Af sigtelsen mod de to danske brødre fremgår det, at de har sparket ofret, stukket ham med en kniv og slået ham med en rafte og en flaske. Hertil skulle de have trykket et knæ mod halsen på den 28-årige nu afdøde mand.

De to brødre har erkendt at have udøvet vold mod den afdøde, men de nægter sig skyldige i drab.