Tre mænd er idømt fængsel i 12 år, mens en fjerde mand er dømt til forvaring for brutalt drab i Skagen.

Skagen. En 42-årig mand er idømt forvaring, mens tre andre er dømt til 12 års fængsel for drabet på en 20-årig mand. Den unge mand blev overfaldet i sit eget hjem i Skagen 16. januar i fjor, han døde senere af sine kvæstelser.

Retten i Hjørring har afsagt dommen mandag, skriver Nordjyske.

20-årige Jonas Normann, 28-årige Mikkel Kruse Fuglsang og 29-årige Mark Dorf Gregersen er alle dømt til 12 års fængsel for drabet, mens 42-årige John Diget Jensen er idømt forvaring.

Med håndvægte, et bat, vægtstænger og en stol har de fire mænd slået offeret i hovedet og på kroppen. Desuden stak overfaldsmændene flere gange den 20-årige i ryggen med en køkkenkniv, en lommekniv og en saks.

Volden medførte, at offeret fik blødninger i hjernen og brud på kraniet samt på ansigtsknoglerne. Han var bevidstløs, da redningsfolk kom til hans lejlighed.

Den 20-årige blev fløjet med lægehelikopter til Aalborg Universitetshospital, men hans liv stod ikke til at redde. To dage senere blev han erklæret hjernedød, han omkom som følge af sine voldsomme kvæstelser.

Det var den unge mands naboer, som havde hørt tumult fra lejligheden og af den grund kontaktet politiet.

Motivet for den brutale vold var ifølge anklagemyndigheden, at offeret tidligere havde givet ketamin til den nu dømte Jonas Normann.

Stoffet bruges blandt andet til bedøvelse af dyr, og det har i flere år været brugt i dele af festmiljøet, da det kan have en hallucinerende effekt. Da Normann indtog stoffet, blev han lam i benene.

Det var altså en lærestreg, som fik de fire mænd til at mødes og aftale det voldsomme overfald på den 20-årige i hans eget hjem, fremgår det af anklageskriftet.

Mændene har under retssagen nægtet sig skyldige og forsøgt at skyde skylden på hinanden. De har afgivet helt forskellige forklaringer om, hvad der er foregået på dagen for drabet.

Retten i Hjørring anså det for uafklaret, hvem af mændene som skal have givet det afgørende, dræbende slag.

De dømte har alle anket dommen til landsretten med påstand om frifindelse.

/ritzau/