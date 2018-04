23-årigs bøn om at få mildnet straffen for drab på åben gade i februar 2016 afvises af Højesteret.

København. Et drab begået på åben gade i Randers med en maskinpistol har i Højesteret udløst en straf på fængsel i 15 år.

Landets øverste domstol afviser fredag at nedsætte den straf, som Vestre Landsret tidligere idømte den 23-årige Alexander Skjødt Christiansen.

Han havde bedt om at få mildnet landsrettens afgørelse og om i stedet at få den normale straf for drab, som er fængsel i 12 år.

Men dommerne nikker til skærpelsen af straffen, fordi forbrydelsen blev begået med et fuldautomatisk skydevåben på et offentligt tilgængeligt sted.

Dermed overtrådte Alexander Skjødt Christiansen også en paragraf om farlige våben i straffeloven, lyder det.

Det har også betydning, at den 23-årige desuden deltog i et groft overfald på en mand i Tilst. Her blev offeret stukket med en saks eller noget lignende og skudt i sit ene ben.

Skyderiet skete en aften i februar 2016 i det sydlige Randers.

En 26-årig mand stod på gaden og blev ramt af seks skud fra maskinpistolen. Senere afgik han ved døden på grund af skaderne. Inden da nåede han at betro sig til sin mor og sin kæreste om gerningsmanden.

Angiveligt var motivet et opgør om gæld. Alexander Skjødt Christiansen skyldte den anden mand cirka 80.000 kroner. Pengene var betaling for et kvantum hash, som ikke var blevet leveret, er det tidligere kommet frem.

Under forsøget på at opklare sagen mødte politiet en mur af tavshed. Alligevel lykkedes det at skaffe tilstrækkeligt med beviser mod Christiansen blandt andet på grund af masteoplysninger.

/ritzau/